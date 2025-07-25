Google открыл двери украинским азартным играм: что это значит для игроков и бизнеса

С 14 июля Google разрешил лицензированным украинским операторам гемблинга рекламироваться в Google Search, YouTube, Google Play и Discover – решение открывает новую эру для легального iGaming-рынка. Ожидается, что это даст импульс развитию легального гемблинга, росту доходов и повышению уровня контроля над нелегальной рекламой.

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Об этом сообщила заместитель главы Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. Она отметила, что это решение стало важным шагом в признании украинского интернет-рынка гемблинга как легальной юрисдикции с прозрачными правилами.

Как прилюстрировала Закревская, это долгая работа по налаживанию диалога с Google, которая началась еще в 2021 году. Ее команда направила первый запрос, а сейчас Украина официально присоединилась к достаточно узкому кругу стран, где разрешена полноценная реклама гемблинга в экосистеме Google.

Что меняет новая политика

легальные операторы гемблинга теперь могут рекламироваться в Google Search, YouTube, Google Play и Discover;

гемблинга теперь могут рекламироваться в Google Search, YouTube, Google Play и Discover; создается эффективная борьба с нелегальной рекламой, поскольку национальный регулятор; ПлейСити и правоохранители получают инструменты для отслеживания сертифицированного контента и блокировки незаконных объявлений.

Эксперт Закревская указывает, что легальная реклама способна увеличить доходы рынка гемблинга на 15-20% в период 2025-2026 годов, а также стимулирует развитие смежных индустрий: маркетинга, IT, клиентской поддержки и способствует созданию новых рабочих мест. Закревская отмечает, что это решение также повышает доверие со стороны международных инвесторов. Украина продемонстрировала готовность работать по мировым стандартам и создала инструмент прозрачной рекламы для легальных компаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Италии планируют отменить запрет на рекламу азартных игр и разрешить спонсорство гемблинг-компаний в спорте, что позволит клубам вернуть ежегодно до 150 млн евро. Правительство предложит новую модель с 1% налогом на доходы от спонсорства, который будет направляться на развитие стадионов и борьбу с игровой зависимостью.

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