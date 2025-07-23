Одна из стран ЕС хочет отменить запрет на рекламу азартных игр: какие причины

В Италии планируют отменить запрет на рекламу азартных игр и разрешить спонсорство гемблинг-компаний в спорте, что позволит клубам вернуть ежегодно до 150 млн евро. Правительство предложит новую модель с 1% налогом на доходы от спонсорства, который будет направляться на развитие стадионов и борьбу с игровой зависимостью.

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Об этом пишет SBC News. 22 июля 2025 года Министр спорта Италии Андреа Абоди официально представил новый "Декрет о спорте", который предусматривает масштабную реформу спортивной инфраструктуры, а также возможную отмену действующего запрета на рекламу азартных игр и спонсорство гемблинг-компаний.

Такое решение, поддержанное Советом министров, является частью подготовки к Олимпийским играм в Милане в феврале 2026 года и должно стать новым экономическим импульсом для итальянского спорта. В 2018 году в Италии приняли "Декрет о достоинстве", который полностью запретил любую рекламу азартных игр и сотрудничество с букмекерами в спорте.

Правило вызвало волну критики, в частности, футбольная Серия Автратила около 150 млн евро ежегодного спонсорского финансирования, что повлекло финансовую нестабильность в клубах. По словам Абоди, шестилетний запрет не достиг ожидаемых целей, зато открыл пространство для юридических конфликтов, нелегальной рекламы и потерь бюджета. Новый план предусматривает:

восстановление права букмекерских компаний на спонсорство спортивных клубов;

введение 1% сбора с доходов от гемблинг-спонсорства на:

на: реконструкцию стадионов;

поддержку женского спорта;

массовый спорт;

программы по противодействию игровой зависимости.

Ожидается, что законодательный текст будет представлен в парламенте в сентябре, после осенних переговоров с клубами, телекомпаниями и федерациями. Более дискуссионными являются изменения дотелевизионной и цифровой рекламы азартных игр, которая, несмотря на частичную поддержку, сталкивается с жесткой критикой со стороны медиков и правозащитных организаций. Абоди признает, что здесь нужен баланс между рыночными интересами и социальной защитой населения.

Правительство также планирует обновить режим лицензирования онлайн-гемблинга – с ожидаемым вкладом в 7 миллионов евро, что должно помочь регулировать сектор, вытеснять черный рынок и привлечь более 7 млрд евро валового дохода уже в 2025 году.

Футбольные клубы, особенно Серии А, поддерживают инициативу: возвращение спонсорства может означать дополнительные 130-150 млн евро в год для команды, которые с 2019 года были вынуждены обходиться без финансовой поддержки операторов азартных игр. Судебная система Италии также поддерживает реформу. По ее мнению, это позволит урегулировать десятки судебных дел, связанных с нарушением прав на контрактную рекламу между СМИ и букмекерами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Индия вызвала руководителей Google и Meta из-за подозрений в содействии рекламе азартных онлайн-приложений и отмывании денег. Расследование касается доходов, полученных с нарушением рекомендаций правительства о запрете ставок, и может иметь серьезные последствия для обеих корпораций.

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