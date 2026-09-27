Государственные выплаты – не для азартных игр: в стран Европы готовят ограничения для безработных

Британская Консервативная партия предложила реформировать систему социальной помощи, чтобы исключить возможность использования государственных выплат на азартные игры. Инициатива направлена на людей, которые длительное время находятся без работы, и призвана стимулировать их к трудоустройству и сократить расходы бюджета.

Об этом сообщает BBC. По расчетам консерваторов, ограничения коснутся около 350 тыс. человек и позволят сэкономить примерно 538 миллионов фунтов стерлингов в год.

Что предлагают

По предложению консерваторов, трудоспособные безработные будут получать полное пособие Universal Credit в течение первых шести месяцев. Если за это время человек с соответствующим стажем не устроится на работу, его выплаты сократят на 30%.

Уменьшенное "пособие на проживание" будет зачисляться на специальную предоплаченную карту "Возвращение к работе". Она будет иметь жесткие ограничения:

карта технически будет блокировать расходы на азартные игры, а также на покупку алкоголя и сигарет.

поскольку наличные средства сложно контролировать, снимать их с карты будет запрещено.

Кого коснутся ограничения

Меры коснутся только тех, кто признан трудоспособным, и не будут распространяться на больных, людей с инвалидностью или уже работающих граждан. Кроме того, система будет учитывать предыдущий трудовой стаж: за каждые два года работы будет начисляться один год полноценного пособия (например, 58-летний человек с длительным стажем сохранит полную выплату до пенсионного возраста).

Представители Лейбористской партии назвали карточную систему "неработоспособной", заявив, что за 14 лет правления консерваторы не смогли провести значимых реформ, а новая карточная схема не помогает решить проблему людей, оставшихся без работы.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва издал указ о полном запрете деятельности онлайн-казино. Решение было опубликовано накануне первого тура всеобщих выборов и объявлено после результатов социологических опросов, свидетельствующих о росте беспокойства граждан по поводу финансового положения своих семей.

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