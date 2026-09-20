Одна из крупнейших стран мира хочет запретить онлайн-казино: в чем причина

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва издал указ о полном запрете деятельности онлайн-казино. Решение опубликовано накануне первого тура всеобщих выборов и было объявлено после опубликования результатов социологических опросов, свидетельствующих о росте обеспокоенности граждан финансовым положением своих семей.

Об этом сообщает Reuters. В настоящее время правительство страны прорабатывает президентский указ, который Лула да Сильва намерен подписать до 4 октября, несмотря на риск потери миллиардных налоговых поступлений.

Что именно попадет под запрет

Планируемые ограничения направлены на сегмент онлайн-казино, в частности на электронные слоты и алгоритмические игры. В то же время правительство планирует сохранить легальный статус для ставок на спорт с фиксированными коэффициентами и спонсорских соглашений со спортивными клубами.

Однако для рынка такое разграничение является критическим. Среди 188 авторизованных в стране операторов большинство сочетает оба направления бизнеса, а по данным Национальной ассоциации игр и лотерей (ANJL), именно казино обеспечивают около 75% всех их доходов.

Задолженность населения против потерь бюджета

Главным аргументом властей является катастрофический рост задолженности бразильских домохозяйств. По оценкам Министерства финансов, граждане тратят на онлайн-ставки около 60 млрд реалов в год ($11,7 млрд), что существенно вымывает средства из реального потребительского сектора и мешает людям оплачивать повседневные счета.

С другой стороны, правительственная инициатива грозит существенными потерями для государственной казны. В прошлом году за счет лицензионных сборов и налогов от азартных игр бюджет получил почти 10 млрд реалов.

Риск судебных исков

Самым большим вызовом для правительства могут стать юридические последствия. Представители игорной индустрии подчеркивают, что операторы приобретали 5-летние государственные лицензии, которые предусматривали право на предоставление услуг онлайн-казино.

Юридический советник ANJL Бернардо Кавалканти Фрейре отметил, что принудительное изъятие части бизнеса неизбежно приведет к требованиям о выплате компенсаций, а совокупные претензии к государству, по предварительным оценкам, могут достичь 120 млрд реалов.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине разработали первую комплексную Стратегию борьбы с лудоманией до 2035 года, которая предусматривает запуск цифровых сервисов контроля, онлайн-помощи, образовательных программ и новых механизмов лечения игровой зависимости. Особое внимание будет уделено военным, школьникам и борьбе с нелегальными казино, а к реализации программы привлекут Минцифры, Минобороны, Минздрав, киберполицию и другие государственные органы.

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