Государственный фонд декарбонизации рискует превратиться в очередную коррупционную кормушку – СМИ

Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации заработает в Украине уже с 1 января 2024 года. Его главная задача – финансирование декаронизационных проектов, которые помогут предприятиям снизить количество вредных выбросов. Однако в экспертной среде есть опасения, что этот Фонд может превратиться в потенциальную коррумпированную кормушку, пишет издание ЭкоПолитика.

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Издание проанализировало, по каким схемам финансируются модернизация и строительство новых предприятий в ЕС и какие механизмы там используются. К примеру, в период с 2023 по 2026 год федеральное правительство Германии планирует потратить 177,5 млрд евро на меры по смягчению изменения климата. Расходы только на 2023 год составляют 35,4 млрд евро, основная часть расходов – финансирование климатической реновации зданий.

Кроме того, предусмотрены также компенсации на установку установок возобновляемой энергетики, финансирование эффективных, экологически чистых сетей теплоснабжения, и гранты на покупку исключительно электрических транспортных средств (…) Финансирование декарбонизационных проектов может происходить также путем отдельных грантов. февраля Европейская комиссия одобрила грант ArcelorMittal от правительства Испании в размере €460 млн на строительство завода прямого восстановления железа (DRI) стоимостью €1 млрд", - пишет издание.

В то же время, в Украине ситуация иная: экологический налог, который платят предприятия, идет не в Фонды декарбонизации, как в других странах, а просто в государственный и местные бюджеты, откуда предприятия уже не получают ничего на модернизацию, подчеркивает ЭкоПолитика.

"За январь-ноябрь 2021 года украинские предприятия уплатили 1,2 млрд грн. Все эти деньги, в отличие от распространенной практики в ЕС, идут не на экомодернизацию промышленности, а в общий фонд госбюджета. И только часть используется непонятно как на региональном уровне". В то же время, для наполнения вновь Фонда, планируется также привлекать международные кредиты и гранты", - акцентирует издание.

Вице-президент ПАЭУ Владислав Антипов отметил журналистам: основным риском в работе Фонда является то, что его средства не будут направлены на реальные проекты по декарбонизации и энергоэффективности.

"Очень часто у нас случается, что порядок использования средств государственного фонда прописан так, что их практически невозможно использовать. Как следствие, тот, кто согласует любое решение по выделению денег из фонда, становится "клиентом" НАБУ. Другая угроза наоборот заключается в потому, что порядок использования средств государственного фонда будет позволять финансирование только напрасных исследований через карманные фирмы коррупционеров, поэтому нужно не дать недобропорядочным чиновникам превратить хорошую идею в очередную коррупционную "кормилицу", - резюмировал Антипов.