Готовила обед для дочерей и вдруг стала богачкой: как лотерея за 1 доллар принесла почти 866 тысяч

Жительница Северной Каролины (штат США) Хейли Майкл выиграла джекпот в размере 865 960 долларов после того, как приобрела цифровой лотерейный билет всего за 1 доллар и проверила результаты во время приготовления обеда для своих дочерей. После уплаты налогов женщина получила более 623 тысяч долларов и планирует использовать эти деньги для запуска собственного бизнеса своего мужа.

Об этом пишет People. Женщина решила испытать удачу в цифровой мгновенной лотерее, для участия она потратила всего один доллар.

Игра предусматривает возможность выиграть прогрессивный джекпот, который может выпасть в любой момент. Однако шансы на главный приз были чрезвычайно низкими — – примерно один к 31 миллиону. Именно поэтому Хейли даже не рассчитывала на серьезный выигрыш. Однако судьба приготовила для нее неожиданный сюрприз.

Женщина находилась дома и занималась обычными делами, готовила обед для своих дочерей, когда решила проверить результаты игры. Увиденное заставило ее буквально потерять дар речи. На экране появилось сообщение о выигрыше джекпота в размере 865 960 долларов.

"Я в панике побежала в свою спальню", — в – ь вспоминала победительница после выигрыша. По ее словам, дочери даже не понимали, почему мама вдруг так странно себя ведет. Осознать то, что произошло, было непросто. Женщина не могла поверить, что несколько минут назад готовила обычный семейный обед, а теперь стала обладательницей огромного приза.

После того как эмоции немного улеглись, Хейли поспешила сообщить новость мужу. Впрочем, реакция была не совсем такой, как она ожидала. Муж сначала просто не поверил в то, что услышал. Сумма выигрыша казалась настолько большой, что новость больше напоминала шутку или ошибку системы.

После оформления всех необходимых документов и посещения штаб-квартиры лотереи Хейли получила свой приз. Из-за обязательных федеральных и местных налогов итоговая выплата оказалась меньше заявленного джекпота, однако сумма все равно осталась впечатляющей.

На счет победительницы поступило 623 579 долларов чистого выигрыша. В отличие от многих победителей, которые сразу задумываются о дорогих автомобилях или роскошных покупках, у Хейли уже есть конкретная цель.

Женщина сообщила, что планирует использовать значительную часть средств для поддержки мужа, который давно мечтает о собственном бизнесе. Именно развитие семейного дела супруги считают лучшей инвестицией в будущее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, обычная остановка возле Дарницкого вокзала в Киеве принесла 63-летнему жителю столицы крупный лотерейный выигрыш. Победителем стал господин Фазиль. Он родился в Азербайджане, но уже почти 45 лет живет в Киеве и считает украинскую столицу своим домом.

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