Купил лотерейный билет на вокзале за 30 грн и выиграл 190 тысяч: история необычного киевлянина

Обычная остановка возле Дарницкого вокзала в Киеве принесла 63-летнему жителю столицы крупный выигрыш в лотерею. Победителем стал господин Фазиль. Он родился в Азербайджане, но уже почти 45 лет живет в Киеве и считает украинскую столицу своим домом.

Как сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", мужчина приобрел билет "Лото-Забава" за 30 грн и стал обладателем приза в размере 190 тыс. грн. Свой счастливый билет №0030740 киевлянин купил в магазине недалеко от железнодорожного вокзала.

Мужчина рассказал, что участвует в розыгрышах вместе с женой еще с конца 1990-х годов. Совместный просмотр эфиров и заполнение билетов давно превратились в их семейную традицию.

"Для нас это такая забава. Успокаивает нервы. Сидишь перед телевизором, смотришь эфир и вычеркиваешь линии", –рассказал победитель.

Господин Фазиль отмечает, что не верит в приметы или специальные ритуалы для привлечения удачи. Он полагается исключительно на случай и регулярно участвует в розыгрышах. Таким образом, отношение к игре как к обычной забаве, а не способу обогащения, в конечном итоге позволило семье получить крупный выигрыш.

Ранее ему уже удавалось выигрывать небольшие суммы. Мужчина даже бывал в студии лотереи во время проведения розыгрышей, однако главный приз "Большой игры" получил впервые.

Семья пока не имеет конкретных планов на весь выигрыш. Но победитель уже решил направить часть средств на лечение супруги.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе супруги-пенсионеры стали миллионерами. Полученные средства семья планирует направить в первую очередь на ремонт дома, поврежденного в результате российского обстрела.

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