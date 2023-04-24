Граница Украины и Венгрии временно закрывалась: почему не пропускали грузы и людей

На границе Украины и Венгрии 24 апреля временно останавливалось оформление как лиц, так и транспортных средств – из-за технических проблем на венгерской стороне. С 19:10 пропуск транспортных средств и граждан возобновлен.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Отмечается, что пересечение границы не оформлялось с 16:00.

Причиной остановки движения через границу стали технические неполадки. В частности, перестала функционировать база данных Пограничной полиции Венгрии.

"Вниманию лиц, которые планируют пересекать границу с Венгрией. Оформление лиц и транспорта на границе возобновлено. Приятного путешествия!" – сообщили пограничники в 19:10.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на трассе Львов – Рава-Русская построят еще одну полосу движения. Дело в том, что эта трасса ведет к границе с Европейским Союзом – следовательно, дополнительная полоса может частично решить проблему с пробками в направлении границы, где грузовики часто блокируют движение.

При этом Украина и ЕС продлили соглашение о либерализации автомобильных перевозок, т. н. "транспортный безвиз". Он упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

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