Губернатор-миллиардер из США сорвал $1,4 млн в азартные игры: каким секретом успеха поделился

Губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер на этой неделе привлек внимание популярных американских СМИ – стало известно, что в 2024 году он выиграл в азартных играх 1,4 млн долларов. Информация не является секретной – ее опубликовал его штаб.

Как сообщили в Politico, Прицкер является миллиардером с большой любовью к гемблингу в прошлом – более 20 лет он регулярно играл в блэкджек. Его знакомые бизнесмены, которые имели возможность с ним играть, называют его "настоящим китом в Лас-Вегасе", хотя сейчас он это делает не так часто, как прежде.

"Мне невероятно повезло. Чтобы остаться в плюсе, откровенно говоря, надо иметь удачу, когда идешь в любое казино", – объясняет сам губернатор.

В деловых кругах Чикаго он давно известен известен своим пристрастием к картам. На полке его чикагского офиса внимательные журналисты ранее заметили книгу о покере, а его самого не раз замечали за игрой во время путешествий.

Этот интерес к покеру выходит за пределы личного. Прицкер является соучредителем Chicago Poker Challenge – престижного благотворительного турнира, который собрал миллионы для Illinois Holocaust Museum & Education Center, к появлению которого Прицкер также приложил руку.

Хотя Прицкер больше не участвует в этом мероприятии, его репутация легендарна. Когда-то он проводился в частном Casino Club, который посещало впечатляющее количество представителей чикагской элиты и профессиональные игроки в покер.

"Он очень вдумчивый игрок. Он прекрасно понимает тонкости игры. Он очень уверенно чувствует себя за покерным столом. Он всегда один из лучших игроков на этих турнирах", – описывает губернатора основатель Ariel Capital Management и донор Демократической партии Джон Роджерс-младший.

В 2024 году Прицкер вместе с женой задекларировали почти 10,7 млн дохода – более чем втрое больше, чем за год до того. Среди указанных доходов – выигрыш в 1,42 млн в азартные игры.

Прицкер объяснил, что деньги он выиграл в казино во время отпуска в Лас-Вегасе с женой. Он не назвал ни заведение, ни игру, где получил такую сумму, но заверил, что передаст ее на благотворительность. Впрочем, он может себе это позволить, поскольку, будучи наследником гостиничной империи Hyatt Hotels, его состояние оценивается ориентировочно в $3,9 млрд – он даже отказался от губернаторской зарплаты, а, чтобы избежать потенциального конфликта интересов, он передал свои активы в "слепой траст".

Приближенные к нему люди, утверждают, что после избрания губернатором он стал редко бывать в Вегасе. То, что в 2024 году он впервые задекларировал выигрыш в азартные игры, это подтверждает.

