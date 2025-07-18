Губернатор в США подписал соглашение об азартных играх с индейским племенем: что происходит

Губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом подписал новое соглашение об азартных играх с индейским племенем Тринидад Ранчерия, одним из ключевых источников дохода которого являются именно казино. Это продлевает право племени на управление до 31 декабря 2025 года, но уже на обновленных условиях.

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Текст договора уже официально обнародован. Так, в рамках соглашения племя сможет предлагать на своих землях:

игровые автоматы;

блэкджек;

другие азартные игры, предусмотренные законом.

Обновленное соглашение также гарантирует непрерывную работу казино Cher-Ae Heights. Оно является ключевым работодателем и важным источником дохода для местного сообщества.

Продление договора основано на долгосрочных отношениях племени со штатом. Первоначальное соглашение было подписано в 1999 году и уже обновлялось в 2022 и 2023 годах. Последнее обновление предоставляет обеим сторонам время для переговоров о новом всеобъемлющем долгосрочном соглашении, не прерывая работу казино и не влияя на доходы племени.

Соглашение сохраняет существующие условия распределения доходов: часть прибыли казино продолжит поступать на поддержку государственных программ и инфраструктуры Калифорнии.

часть прибыли казино продолжит поступать на поддержку государственных программ и инфраструктуры Калифорнии. Документ включает независимые аудиты и надзор со стороны Комиссии по контролю за азартными играми Калифорнии.

за азартными играми Калифорнии. Трудоустройство и обучение остаются приоритетами в рамках договора. Он поощряет найм коренных американцев, местных жителей и членов близлежащих сообществ.

Тринидад Ранчерия: что это за племя

Индейское сообщество Тринидад Ранчерия Чера-Э-Хайтс – это федерально признанное индейское племя в Калифорнии. Оно объединяет потомков различных коренных народов региона, включая юрок, вийот, толова, четко, карук и хупа.

В современном понимании сообщество Тринидад Ранчерия было основано в 1906 году по решению Конгресса США, чтобы обеспечить землей бездомных коренных жителей Калифорнии. В 1908 году для племени было приобретено дополнительно 60 акров земли. Территория расположена в пределах исконных земель народа юрок и включает множество священных и культурно значимых мест.

Кроме казино, племя также владеет и управляет предприятиями в Тринидаде, включая рестораны (Sunrise Deli, Seascape Restaurant, Sunset Restaurant) и пирс Тринидад. Они играют важную роль как крупный местный работодатель и источник дохода для племени и региона в целом.

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