Хави против Клоппа: букмекеры назвали фаворита матча Нидерланды – Германия
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В центральном матче 1 игрового дня Лиги наций 2026-27 сыграют сборные Нидерландов и Германии. По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются подопечные Хави – на их победу действует коэффициент 2.40, тогла как на команду, возглавляемую Юргеном Клоппом – 2.70.
На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.80. Т.е., мирный исход поединка считается наименее вероятным.
В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1, для которого действует коэффициент 5.80. А кроме того:
- 1:0 (победа Нидерландов) – 8.70;
- 0:1 (победа Германии) – 8.70;
- 2:1 (победа Нидерландов) – 9.30.
Наименее же вероятным счетом специалисты считают 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.
Игра пройдет 24 сентября в Нидерландах. Начало – 21:45.
Интересные факты
- 7 из последних 9 матчей Германия закончились с более чем 9 угловыми.
- Нидерланды не проиграли в 7 из последних 8 матчей в Лиге Наций.
- 8 из последних 9 выездных матчей Германии завершились с менее чем 4 голами.
- Нидерланды забили первыми в 12 из последних 16 домашних матчей.
Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом турнира букмекеры видят испанскую "Барселону". Украинский "Шахтер" же лишь 28-й в списке претендентов на победу.
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