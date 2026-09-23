Хави против Клоппа: букмекеры назвали фаворита матча Нидерланды – Германия

В центральном матче 1 игрового дня Лиги наций 2026-27 сыграют сборные Нидерландов и Германии. По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются подопечные Хави – на их победу действует коэффициент 2.40, тогла как на команду, возглавляемую Юргеном Клоппом – 2.70.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.80. Т.е., мирный исход поединка считается наименее вероятным.

В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1, для которого действует коэффициент 5.80. А кроме того:

1:0 (победа Нидерландов) – 8.70;

0:1 (победа Германии) – 8.70;

2:1 (победа Нидерландов) – 9.30.

Наименее же вероятным счетом специалисты считают 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.

Игра пройдет 24 сентября в Нидерландах. Начало – 21:45.

Интересные факты

7 из последних 9 матчей Германия закончились с более чем 9 угловыми.

Нидерланды не проиграли в 7 из последних 8 матчей в Лиге Наций.

8 из последних 9 выездных матчей Германии завершились с менее чем 4 голами.

Нидерланды забили первыми в 12 из последних 16 домашних матчей.

Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом турнира букмекеры видят испанскую "Барселону". Украинский "Шахтер" же лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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