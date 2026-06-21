Хотела выбросить билет в мусорное ведро, но передумала: как женщина неожиданно стала миллионершей

Жительница Северной Каролины (штат США) Мелисса Джонсон едва не выбросила лотерейный билет, который по ошибке сочла проигрышным, но дополнительная проверка показала выигрыш в размере 1 миллиона долларов. Полученные средства новая миллионерша планирует разделить с семьей, признавшись, что никогда не ожидала такого поворота судьбы после многих лет упорного труда.

Об этом пишет UPI. Женщина приобрела лотерейный билет стоимостью 10 долларов в обычном магазине, после проверки ей показалось, что никакого выигрыша нет, поэтому билет фактически утратил для неё всякую ценность.

Женщина уже собиралась избавиться от него вместе с другими ненужными вещами. Однако в последний момент её остановило обычное желание убедиться ещё раз. Она решила просканировать билет через официальную систему проверки результатов. Именно тогда на экране появилась информация, которая изменила её жизнь.

В ходе проверки выяснилось, что билет не просто выигрышный — он принес своей владелице главный приз в размере одного миллиона долларов. По словам Мелиссы, первые секунды после осознания выигрыша были похожи на настоящий эмоциональный взрыв. Она не могла поверить в увиденное и несколько раз проверяла информацию.

"Моё сердце билось так быстро, я начала кричать", — поделилась американка своими впечатлениями после подтверждения результата. Новая миллионерша признается, что всю жизнь много работала и никогда не рассчитывала на такую удачу. Именно поэтому известие о выигрыше стало для неё особенно эмоциональным.

По словам женщины, она всегда относилась к лотереям как к развлечению, а не как к способу заработка. Поэтому новость о миллионном призе стала настоящим сюрпризом для неё и её близких. Мелисса говорит, что больше всего её радует возможность помочь родным. Часть выигранных средств она планирует разделить между членами своей семьи, чтобы поддержать их и сделать жизнь близких более комфортной.

История американки стала ещё одним напоминанием о том, что поспешные выводы могут дорого обойтись. Ежегодно в разных странах фиксируются случаи, когда люди случайно теряют или даже выбрасывают выигрышные билеты, не проверив их должным образом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывшая сотрудница американского казино Harrah’s Gulf Coast похитила из кассы своего игорного заведения 15 тысяч долларов и там же проиграла их в азартных играх. Женщину приговорили к условному сроку.

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