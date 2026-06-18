Сотрудница казино украла из кассы $15 тыс. и проиграла их на работе: какой приговор вынес суд

Бывшая сотрудница американского казино Harrah’s Gulf Coast похитила из кассы своего игорного заведения 15 тысяч долларов и там же проиграла их в азартных играх. Женщину приговорили к условному сроку.

Как сообщает Sun Herald, на суде 30-летняя Иссакия Фальконер полностью признала свою вину. Женщина призналась, что в январе 2024 года украла деньги на работе и сразу же потратила их на ставки в этом же игорном заведении.

Судебный приговор

После того как подсудимая официально признала свою вину, окружной судья огласил приговор. Несмотря на серьезность правонарушения, Фальконер получила шанс избежать тюрьмы и судимости:

судья приговорил женщину к 7 годам лишения свободы условно , установив 4 года пребывания под надзором органов пробации после освобождения;

, установив 4 года пребывания под надзором органов пробации после освобождения; Фальконер получила так называемый "незарегистрированный приговор" – это означает, что при условии успешного выполнения всех условий суда судимость за совершение тяжкого преступления не будет внесена в её официальное досье ;

; для сохранения чистого уголовного прошлого осужденная обязана полностью выплатить компенсацию убытков своему бывшему работодателю.

Суд учел, что до этого инцидента у американки не было никаких предыдущих судимостей за тяжкие преступления, что и позволило судье вынести ей максимально мягкое решение.

В США взломали сеть казино

Известная своими казино сеть гостиничных комплексов Wynn Resorts в Лас-Вегасе, возможно, пострадала от хакерской атаки, в результате которой была похищена конфиденциальная информация сотрудников. В кибератаке обвиняют группировку ShinyHunters.

Киберпреступники заявили, что похитили более 800 тысяч записей с конфиденциальными данными сотрудников сети. Чтобы не обнародовать их, злоумышленники требуют 22,34 биткоина (примерно 1,5 млн долларов) – это называют "стартовой ценой" для переговоров.

Wynn дали время, чтобы "выйти на связь" до 23 февраля. В случае отказа выполнить требования злоумышленники пригрозили обнародованием похищенных данных и несколькими другими "цифровыми неприятностями".

Как уже сообщал OBOZ.UA, празднование дня рождения в Лас-Вегасе для жителя американского штата Огайо завершилось неожиданным финалом. Обычный визит в казино Caesars Palace принес ему выигрыш, превысивший 600 тысяч долларов.

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