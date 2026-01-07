Хотят сажать в тюрьму за ставки и игры в казино: какая из стран планирует такое решение

Власти Мальдив предлагают признать азартные игры, включая онлайн-казино, уголовным преступлением с возможным заключением до четырех лет. Отмечается, что инициатива направлена на борьбу с нелегальными игорными сайтами, которые массово распространяются через социальные сети и мессенджеры.

Об этом пишет The Edition. Автором законодательной инициативы выступил депутат парламента Ахмед Азаан. Документ фактически переводит азартные игры из административной плоскости в уголовную.

Согласно проекту, азартные игры и деятельность по их организации будут классифицироваться как преступление четвертой степени. За это нарушение может быть предусмотрено тюремное заключение сроком до четырех лет. При этом стандартное наказание составит около 1 года и 7 месяцев, но суд будет иметь право как смягчать приговор, так и увеличивать срок лишения свободы в зависимости от обстоятельств дела.

Отдельное внимание в законопроекте уделено именно онлайн-формату азартных игр. В документе четко указано, что уголовная ответственность распространяется не только на физические игорные заведения, но и на онлайн-казино, букмекерские платформы и другие цифровые сервисы, которые предлагают азартные игры за деньги.

Таким образом, под действие закона могут попасть как операторы нелегальных сайтов, так и лица, которые способствуют их работе, в том числе путем рекламы или привлечения новых игроков. В законопроекте детально прописано определение азартных игр.

К ним относятся любые игры или активности, где результат зависит от случайности и предусматривает финансовую выгоду или потери для участника. В то же время закон предусматривает ряд исключений, из-под уголовной ответственности выводятся:

отдельные развлекательные и спортивные конкурсы, где отсутствует элемент азарта;

бесплатные лотереи, не предусматривающие финансового риска;

некоторые устройства и активности, которые используются исключительно для спортивных или тренировочных целей.

Причиной появления законопроекта стал резкий рост нелегального игорного рынка на Мальдивах. По данным местных СМИ, онлайн-казино активно продвигаются через Telegram, Instagram и другие социальные платформы, часто ориентируясь на молодежь.

