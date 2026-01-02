Впервые за 10 лет: в Украине взялись за деятельность лотерей

В Украине впервые за более чем десять лет стартовал процесс обновления лицензий для лотерейных операторов. Все три действующие компании, которые работают на рынке, подали заявки на участие в государственном конкурсе.

Об этом сообщил регулятор азартных игр и лотерей "ПлейСити". По его данным, до дедлайна 29 декабря документы подали:

"М.С.Л";

Украинская национальная лотерея (УНЛ);

ПАО "Патриот".

Сам конкурс был объявлен в начале декабря. Прошлые разрешения, выданные Министерством финансов, утратили силу еще более десяти лет назад.

Глава "ПлейСити" Геннадий Новиков в комментарии "Интерфакс-Украина" отметил, что действующая законодательная база фактически не предусматривает прихода новых игроков на рынок. По его словам, требования к участникам слишком жесткие, в том числе для международных компаний.

"Поэтому лицензии будут выдаваться не на 10 лет, а на период военного положения плюс один год, но не более чем на три года", – пояснил Новиков. Он добавил, что такой временный формат должен дать Министерству цифровой трансформации и Верховной Раде время для подготовки новой модели регулирования лотерейного рынка, которая будет предусматривать возможность привлечения международных операторов.

Требования к участникам остаются строгими и ориентированными прежде всего на компании с уже развитой инфраструктурой. В частности, операторы должны:

иметь отдельные подразделения в каждом городе Украины с населением более 500 тысяч человек;

обеспечивать распространение лотерей во всех населенных пунктах с количеством жителей более 5 тысяч;

поддерживать не менее 5 тысяч точек продаж по стране;

владеть не менее 5 тысячами электронных терминалов, подключенных к системе электронного приема ставок.

Среди дополнительных требований – наличие сайта в доменной зоне .UA, не менее трех лет совокупного опыта по организации и проведению государственных лотерей, достаточный размер уставного капитала и отсутствие связей с Россией.

Ожидается, что результаты конкурса "ПлейСити" объявит в течение 15 рабочих дней после завершения приема заявок. Победители должны в сжатые сроки выполнить все формальные процедуры и осуществить соответствующие платежи.

В то же время в регуляторе отмечают, что нынешний конкурс является лишь промежуточным этапом. Ограниченный срок лицензий фактически должен стать "мостиком" к более глубокой реформе лотерейного рынка и повторному лицензированию уже по обновленным правилам.

