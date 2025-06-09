Игорный бизнес приносит миллиарды в бюджет: как индустрия выстояла во время войны и кризиса

Игорный бизнес в Украине за неполный год уже уплатил более 6,3 млрд грн налогов, несмотря на войну, пандемию и регуляторные трудности. Первые годы после легализации не отражали реальный потенциал отрасли, поскольку лицензии и отчетность начали действовать с задержкой.

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Такие мысли озвучил глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. По его словам, после легализации в 2020 году игорный бизнес в Украине стал одной из самых горячих тем в сфере экономики, государственного регулирования и общественной дискуссии.

Часть общественности увидела в реформе шанс на легальные доходы в бюджет, другая выступила с критикой, считая инициативу рискованной и социально вредной. Однако, как отмечает Кучухидзе, оценивать реформу только по первому году ее реализации - большая аналитическая ошибка.

По мнению эксперта, в 2021 году еще не было полноценной картины функционирования легального рынка. Во-первых, первые лицензии выдали только в течение этого года. Во-вторых, полноценная отчетность начала поступать только со второго квартала 2022-го. При этом в обществе быстро появились утверждения о том, что "гемблинг не работает" и "государство ничего не зарабатывает".

Эти заявления, по словам Кучухидзе, базировались не на фактах, а на популизме. До легализации вся индустрия функционировала в тени, и государство не получало с нее ничего. Лишь с началом реформы начался процесс перехода к прозрачной, контролируемой деятельности.

Эксперт объясняет, что в первые же месяцы после принятия закона индустрия столкнулась с пандемией COVID-19. Особенно пострадали наземные заведения, которые были вынуждены приостановить работу или работать с ограничениями. Это сразу повлияло на количество игроков, объемы ставок и, соответственно, размер налогов.

Как только отрасль начала восстанавливаться, началось полномасштабное вторжение России. Игровой сектор, как и вся экономика, оказался под сильным давлением, но, как подчеркивает эксперт, он не только удержался, но и демонстрирует рост.

Антон Кучухидзе также обращает внимание на то, что индустрия все время функционировала в условиях правовой неопределенности. Налоговые и лицензионные условия не были стабильными, а правила часто менялись. Это создавало дополнительное напряжение для легальных операторов, которые все же оставались в правовом поле и продолжали платить налоги.

Несмотря на все трудности, игорная индустрия демонстрирует положительную динамику. Как отмечает Кучухидзе, только с начала 2025 года компании уже перечислили более 6,3 млрд гривен налогов в бюджет. Это является ярким свидетельством того, что сектор не только жив, но и действительно работает на экономику страны, даже в период войны.

По мнению эксперта, говорить о легком развитии рынка было бы несправедливо. Однако способность отрасли адаптироваться к форс-мажорам, стабильно платить налоги и бороться с теневыми конкурентами свидетельствует о ее большом потенциале.

"Игорный бизнес не просто выдержал испытание - он превращается в системную составляющую украинской экономики. Важно делать оценки на основе текущих результатов, а не ранних трудностей", - подчеркивает Кучухидзе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания разъяснили правила рекламы онлайн-казино и других азартных игр в Украине. Такая реклама не запрещена полностью, однако для нее действует ряд строгих ограничений.

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