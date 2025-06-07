Можно ли рекламировать онлайн-казино в Украине: объяснение Нацкомиссии

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания разъяснили правила рекламы онлайн-казино и других азартных игр в Украине. Такая реклама не запрещена полностью, однако для нее действует ряд строгих ограничений.

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Об этом рассказал член Нацсответа Александр Бурмагин. "При условии выполнения ряда правил разрешена и реклама азартных игр и их организаторов", – говорится в сообщении. Правила определяются законом Украины "О рекламе".

Когда и где разрешена реклама казино в Украине: правила

В линейных аудиовизуальных и аудиальных медиа с 23:00 до 6:00.

В специализированных изданиях, посвященных азартным играм и/или спорту и предназначенных для лиц старше 21 года.

Непосредственно в помещениях игорных заведений.

На сайтах организаторов азартных игр и/или в мобильных приложениях организаторов азартных игр, через которые осуществляется деятельность в сфере организации и проведения азартных игр.

На веб-страницах организаторов азартных игр на платформах общего доступа.

В зарегистрированных онлайн-медиа, нелинейных аудиовизуальных медиа и на платформах общего доступа к информации, платформах общего доступа к видео и поисковых системах, предназначенных для лиц старше 21 года.

Также следует учитывать, что в рекламе азартных игр запрещено использовать моделей и других лиц младше 21 года, военнослужащих, волонтеров, врачей, деятелей сферы культуры и медиа, а также лиц, чей внешний вид их имитирует. Кроме того, запрещен продакт-плейсмен азартных игр.

Напомним, в Украине еще с 1 апреля вступил в силу Закон № 4116-IX, который ввел ряд изменений в регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. В частности, они касаются санкций за нарушение правил рекламы:

размер штрафа для рекламодателей, производителей рекламы и/или распространителей рекламы за нарушение установленных законодательством требований к рекламе азартных игр увеличен с 300 до 600 минимальных заработных плат, т.е. до 4,8 млн грн;

санкции за такие нарушения применяет новый уполномоченный орган – государственное агентство "ПлейСити". Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) ликвидирована.

Как сообщал OBOZ.UA, бюджет Украины каждый теряет до 10 млрд грн налогов из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Решить проблему должен будет новый регулятор рынка азартных игр – агентство "ПлейСити", которое уже начало работу.

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