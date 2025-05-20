Игорный бизнес увеличил взносы в бюджет, но есть нюанс: Гетманцев рассказал об уплате налогов

В январе-апреле 2025 года игорный бизнес уплатил ₴6,3 млрд налогов - это на 14,5% больше, чем в прошлом году. Однако в апреле зафиксировано резкое падение поступлений - на 31,7%, что требует дополнительного контроля за отраслью.

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Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). За первые четыре месяца 2025 года игорный бизнес Украины продемонстрировал существенный прирост налоговых поступлений, на ₴0,8 миллиарда или 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По сравнению с 2021 годом показатель вырос в 167 раз: тогда поступления от этой отрасли составляли всего ₴37,7 млн. Такой скачок признак того, что игорная индустрия, легализованная в 2020 году, постепенно интегрируется в экономику, формируя значительную долю налоговых доходов.

Однако апрель показал, что не все так стабильно: произошло резкое падение поступлений по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Согласно информации Гетманцева:

₴6,3 млрд - общие налоговые поступления от игорного бизнеса за январь-апрель 2025 года;

- общие налоговые поступления от игорного бизнеса за январь-апрель 2025 года; +14,5% прироста по сравнению с 2024 годом;

прироста по сравнению с 2024 годом; ₴3,71 млрд - поступления от налога на прибыль предприятий (основная доля);

- поступления от налога на прибыль предприятий (основная доля); ₴348,5 млн - налог на доходы физлиц (выигрыши) только за апрель.

Несмотря на рост в квартальном разрезе, в апреле 2025 года налоговые поступления упали на 31,7% по сравнению с апрелем 2024-го - с ₴1,1 млрд до ₴0,7 млрд. Это может свидетельствовать о нескольких тревожных тенденциях:

сезонное снижение активности игроков;

возможное уменьшение оборотов в ключевых компаниях;

усиление теневых схем или переориентация на зарубежные рынки.

Именно поэтому Гетманцев в своем обращении подчеркнул необходимость усилить контроль над отраслью со стороны фискальных и правоохранительных органов. Игорная индустрия - одна из немногих сфер, которая показывает стабильный рост на фоне войны и экономической турбулентности.

Впрочем, ее динамика зависит от многих факторов: законодательной стабильности, уровня прозрачности, поведения игроков и регуляторного надзора. А падение доходов даже на один месяц может сигнализировать о проблемах, которые в перспективе грозят потерями для бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США планируют законодательно закрепить ограничения на налоговые отчисления убытков от азартных игр - будет разрешено списывать только суммы, не превышающие выигрыш. Также может вернуться старый лимит отчетности - $20 000 и 200 транзакций в год, что облегчит налоговое давление для случайных игроков.

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