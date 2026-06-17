Игорный гигант "из офшоров" внезапно исчез из сети: что случилось с популярными казино"

Одна из крупнейших сетей офшорных онлайн-казино Santeda столкнулась с перебоями в работе после прекращения сотрудничества с рядом поставщиков игрового контента. В ночь на 15 июня сразу несколько связанных с ней сайтов, среди которых MyStake, Goldenbet, Donbet, Velobet, Cosmobet, Freshbet, Rolletto и Zizobet, оказались недоступными для пользователей.

Как сообщает профильное издание Next.io, причиной стали не технические работы и не действия регуляторов. По данным организации GAMRS, занимающейся мониторингом нелегального гемблинга в Великобритании, часть легальных разработчиков слотов прекратила сотрудничество с сетью после обращений организации.

Santeda International B.V. работает по лицензии Кюрасао и считается одним из крупнейших операторов офшорного игорного рынка, ориентированного на британских и европейских пользователей. По оценкам GAMRS, около 64% доходов сети обеспечивают игроки из Великобритании, а годовой объем ставок может достигать примерно 2 млрд фунтов стерлингов.

Некоторые сайты выдавали ошибки 404, другие были просто пустыми. А в некоторых регионах, где такие ресурсы блокируются правительством – в частности в Испании, Португалии и Франции – на некоторых из них появлялись сообщения о невозможности доступа якобы из-за судебного или административного решения.

После почти суточного сбоя большинство сайтов возобновили работу. В то же время часть поставщиков контента уже исчезла с платформ, из-за чего ассортимент слотов на отдельных ресурсах сократился. Некоторые провайдеры, имеющие лицензии британского регулятора UK Gambling Commission, пока продолжают сотрудничество с сетью.

Этот случай привлек внимание рынка тем, что один из крупнейших офшорных операторов получил ощутимый удар не из-за санкций или блокировки со стороны государственных органов, а в результате потери партнеров, которые обеспечивали его игровым контентом.

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