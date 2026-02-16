Игорный скандал еще до старта сезона: сразу четырех спортсменов топ-клуба выгнали со сборов

Южнокорейский бейсбольный клуб Lotte Giants оказался в центре серьезного скандала еще до старта сезона. Во время совместной подготовки к сезону-2026 на спринг-кемпе в Тайнане (Тайвань) четырех спортсменов уличили в нелегальных азартных играх.

Об этом пишет Seoul Economic Daily. Руководители клуба подтвердили, что четверо игроков – На Сын-ёп, Ко Сынмин, Ким Донхёк и Ким Сэмин – посетили место, которое по местному законодательству считается нелегальным игорным заведением.

После этого клуб сразу же решил вернуть спортсменов в Южную Корею и сообщил об инциденте Центру чистоты бейсбола KBO (Korean Baseball Organization). Он теперь должен определить дальнейшие дисциплинарные шаги.

Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях и на онлайн-сообществах появились кадры, на которых видно бейсболистов в помещении с игровыми автоматами. По данным корейских журналистов, это произошло в выходной день в тренировочном лагере.

Сами спортсмены уверяли, что не знали о незаконном статусе заведения. При этом клуб все равно решил не ждать дальнего накала страстей в медиа и отправить их домой независимо от обстоятельств.

За нарушение правил KBO и внутренних норм клуба игроки пока выведены из тренировок, а их будущее в сезоне будет зависеть от решения лиги. В южнокорейских бейсбольных правилах в таких случаях могут предусматриваться наказания от месячной дисквалификации до более долгих банов или высоких штрафов – в зависимости от степени тяжести нарушения.

Клуб уже официально извинился перед болельщиками. Там пообещали "серьезно отнестись к расследованию". Также не исключаются дополнительные наказания для других членов команды, если их уличат в причастности к нелегальному гемблингу..

Этот скандал стал серьезным пятном на подготовке Lotte Giants к сезону, ведь двое из фигурантов – На Сынёп и Ко Сынмин — являются ключевыми игроками стартового состава команды. Их отсутствие может негативно повлиять на результативность клуба в первых играх чемпионата.

Напомним, первые матчи регулярного сезона корейской бейсбольной лиги запланированы на 28 марта 2026 года, когда стартует полноценный чемпионат, и все 10 команд выйдут на игру. До этого клубы проведут серию показательных игр с 12 по 24 марта, где будут проверять форму и состав перед официальным началом сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году количество подозрительных спортивных матчей в мире снизилось на 1% по сравнению с предыдущим годом. В 70 видах спорта было выявлено 1 116 подозрительных матчей. Больше всего проблем – в футболе и баскетболе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!