Ситуация с договорными матчами изменилась: названы самые проблемные виды спорта

В 2025 году количество подозрительных спортивных матчей в мире снизилось на 1% по сравнению с предыдущим годом. В 70 видах спорта было выявлено 1 116 подозрительных матчей. При этом более 99,5% событий признаны не имеющими признаков манипуляций или договорных результатов. Больше всего проблем – в футболе и баскетболе.

В целом отслеживанию подлежало более 1 миллиона спортивных событий. Об этом говорится в ежегодном отчете Integrity in Action 2025: Global Analysis & Trends от швейцарской компании Sportradar Group AG, сообщает GlobeNewswire.

"Относительная стабилизация числа подозрительных матчей в 2025 году обнадеживает, но в то же время подчеркивает важность постоянной бдительности. Договорные матчи остаются развивающейся угрозой, и постоянные инвестиции в технологии, разведку, образование и сотрудничество необходимы для того, чтобы опережать тех, кто стремится подорвать спорт", – прокомментировал результаты исполнительный вице-президент Integrity Services компании Sportradar Андреас Кранних.

Договорные матчи тесно связаны с рынком спортивных ставок, ведь главная цель манипуляций – получить прибыль через беттинг. Участники сговора делают ставки на заранее "спрогнозированный" результат или отдельные игровые события, используя легальные или нелегальные букмекерские платформы. При этом именно анализ аномальных ставок и изменений коэффициентов позволяет выявлять потенциальные манипуляции.

Где чаще всего фиксируют подозрительные матчи

Европа традиционно осталась регионом с наибольшим количеством потенциально подозрительных поединков, хотя их количество в этом регионе уменьшилось на 66 случаев по сравнению с 2024 годом. Также Южная Америка показала снижение — на 64 матча. Зато в Азии, Африке, Северной и Центральной Америке количество таких событий выросло умеренно.

Самые уязвимые виды спорта:

футбол – 618 случаев ;

; баскетбол – 233 ;

; теннис – 78 ;

; настольный теннис – 65 ;

; крикет – 59.

Эти данные свидетельствуют о том, что хотя договорные матчи и остаются глобальной проблемой, они все больше распределяются между различными видами спорта, а не сосредотачиваются только в одном сегменте.

Технологии и борьба с манипуляциями

В отчете также описано использование искусственного интеллекта в системах мониторинга Sportradar, что позволило распознавать аномальные модели ставок, которые трудно обнаружить традиционными методами. Анализ ставок с использованием AI значительно вырос по сравнению с предыдущим годом, что усиливает способность системы выявлять потенциальные нарушения.

Эксперты компании отмечают, что стабилизация показателей, хотя и положительная, не означает уменьшение рисков. Для предотвращения манипуляций в спорте требуется дальнейшая работа над технологиями, методами мониторинга и профилактическими мерами и образованием участников рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, только в декабре-2025 прогремели сразу несколько свежих дел о договорных матчах в футболе и теннисе. Уже четыре футболиста и один теннисист получили дисквалификации.

