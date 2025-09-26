Игорный скандал в А-Лиге набирает обороты: экс-игрок сборной Новой Зеландии может получить пожизненный бан

Бывший игрок сборной Новой Зеландии по футболу Клейтон Льюис избежал официального уголовного осуждения по делу о договорных матчах в австралийской А-Лиге. Однако теперь ему грозит пожизненная дисквалификация.

Как пишет RNZ, суд Сиднея приговорил 28-летнего полузащитника кдвум годам общественного надзора, но постановил не вносить приговор в его уголовное досье.

Несмотря на отсутствие судимости, футбольная карьера Льюиса находится под угрозой. Football Australia направила ему уведомление с требованием объяснить свои действия, что потенциально может привести к пожизненному запрету на участие в футболе.

В ходе судебных тяжб Льюис признал себя виновным в участии в "действиях, которые ставят под угрозу результат ставок на спортивное событие". В частности:

Льюис признался, что принял 10 тыс. австралийских долларов (около 6,6 тыс. долл. США) за намеренное получение желтой карточки во время матча своего бывшего клуба в А-Лиге "Макартур" против "Сиднея" в декабре 2023 года.

во время матча своего бывшего клуба в А-Лиге "Макартур" против "Сиднея" в декабре 2023 года. В той же схеме участвовал одноклубник Льюиса Кеарин Баккус, который теперь получил такое же наказание.

По данным полиции, схема была организована капитаном "Макартура" Улисесом Давилой. Он мог выступать связующим звеном команды с южноамериканским преступным синдикатом, целью которого была нажива на незаконных ставках. Давиле предъявлено девять обвинений, и он пока не признал себя виновным.

Адвокат Льюиса заявила в суде, что ее клиент на момент совершеня преступления боролся с игровой зависимостью и "был использован Давилой, который злоупотребил своим положением в команде". Суду также сообщили, что Льюис сейчас проходит лечение от зависимости.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ООН предупредили об угрозе договорных матчей на ЧМ-2026. Правоохранительные органы Канады, США, Мексики, в которых пройдет турнир, уже начали обучение, чтобы эффективнее бороться с такими преступлениями, поскольку они часто связаны с организованной преступностью.

