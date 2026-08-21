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"Игра чемпионов": дан прогноз на первый матч нового сезона АПЛ

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
93
Дан прогноз на первый матч нового сезона АПЛ
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В 1-м матче нового сезона английской премьер-лиги (АПЛ) чемпион "Арсенал" Микеля Артеты сыграет с победителем Чемпионшипа – "Ковентри" Фрэнка Лемпарда. По мнению букмекеров, фаворитом матча являются "канониры" – на их победу действует коэффициент 1.21, тогда как для соперников он составляет 17.00.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 7.60. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Ковентри".

"Арсенал" фаворит в матче против "Ковентри"

В то же время, самым вероятным счетом, по их мнению, является 2:0 в пользу "Арсенала" – для него установлен коэффициент 5.60. А кроме того:

  • 3:0 (победа "Арсенала") – 6.80;
  • 1:0 (победа "Арсенала") – 7.20;
  • 2:1 (победа "Арсенала") – 9.60;
  • 1:1 – 9.80.

Наименее вероятными счетами же считаются 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 251.00.

Игра пройдет на поле "Арсенала" 21 августа. Начало – 22:00 по Киеву.

Самым вероятным счетом является 2:0 в пользу "Арсенала"

В других матчах 1-го тура сыграют:

  • "Халл Сити" – "Манчестер Юнайтед";
  • "Эвертон" – "Кристал Пэлас";
  • "Ипсвич" – "Сандерленд";
  • "Ноттингем Форест" – "Лидс";
  • "Брентфорд" – "Тоттенхэм";
  • "Брайтон" – "Астон Вилла";
  • "Манчестер Сити" – "Борнмут";
  • "Ньюкасл" – "Ливерпуль";
  • "Фулхэм" – "Челси".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

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