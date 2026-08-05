Названо главного фаворита УПЛ 2026/27: у кого самые высокие шансы на победу

По мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует коэффициент 1.40 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым же, по данным vbet, идет житомирское "Полесье". Для него установлен коэффициент 4.00.

Такой же коэффициент действует для бывшего гегемона украинского футбола – киевского "Динамо". И оно считается последним реальным претендентом на победу в турнире.

Дело в том, что для остальных команд действуют коэффициенты от 31.00 до 2001.00. Так:

Для "Харькова" установили коэффициент 31.00;

для ЛНЗ – 34.00;

для "Кривбасса" – 101.00;

для "Колоса" – 151.00;

для "Карпат" – 151.00;

для "Зари" – 151.00

для "Буковины" – 301.00;

для "Черноморца" – 401.00;

для "Вереса" – 751.00;

для "Левого берега" – 1001.00;

для "Эпицентра" – 1001.00;

для "Оболони" – 1501.00;

для "Кудровки" – 2001.00.

В настоящее время практически все команды провели 1 игру в чемпионате – кроме "Динамо" и "Левого берега", чей матч перенесен. Самый крупный счет зафиксирован в игре "Шахтера" против "Кудровки": в ней "горняки" победили 5:1.

Игры 2 тура пройдут 8-10 августа.

Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

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