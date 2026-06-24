Играл числами покойного родственника и сорвал джекпот в лотерее: как ветеран ВМС США выиграл более $100 тысяч

Ветеран ВМС (военно-морских сил) США Брайан выиграл 100 00 долларов в лотерее, использовав комбинацию чисел, связанную с его покойным двоюродным братом и важными семейными датами. Узнав о выигрыше, мужчина от радости уронил телефон; полученные средства он планирует потратить на оплату счетов и долгожданное путешествие.

Об этом пишет People. История началась, когда Брайан купил лотерейный билет популярной игры в местном отделении ветеранской организации.

Через несколько дней он услышал, что именно в этом заведении был продан выигрышный билет очередного розыгрыша. Новость заинтересовала мужчину, поэтому он решил проверить свой билет; вряд ли в тот момент он ожидал, что его жизнь вот-вот изменится.

Увидев результаты проверки, ветеран понял, что именно он стал обладателем джекпота в размере 100 001 доллара. Шок был настолько сильным, что мужчина буквально потерял контроль над эмоциями. По информации представителей лотереи, Брайан подпрыгнул от радости, уронил телефон и начал громко кричать.

Коллеги не сразу поняли, что произошло. Один из них даже пошутил, что такая реакция больше похожа на человека, увидевшего мышь, чем на победителя лотереи. Позже эта забавная история стала одной из самых обсуждаемых подробностей его выигрыша. В отличие от многих игроков, которые выбирают случайные комбинации, Брайан использовал числа, связанные с важными людьми и событиями в его жизни.

Комбинация 11, 22 и 28 много лет была особенной для него и его покойного двоюродного брата. Родственники регулярно использовали эти числа при участии в лотерейных розыгрышах. Еще два числа — 3 и 31 — были выбраны в честь памятных дней рождения близких людей. Именно эта личная комбинация принесла ветерану самый крупный выигрыш в его жизни.

Вероятность выиграть главный приз составляла примерно один шанс из 575 757. Несмотря на сложные математические шансы, именно Брайану удалось угадать выигрышную комбинацию и стать обладателем шестизначного приза. После оформления всех необходимых документов и уплаты налогов мужчина получит около 73 тысяч долларов чистого выигрыша.

По словам ветерана, он не собирается тратить деньги на чрезмерную роскошь. Прежде всего Брайан планирует погасить часть финансовых обязательств и оплатить накопившиеся счета. Кроме того, мужчина хочет позволить себе хорошее путешествие, о котором давно мечтал.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывшая сотрудница американского казино Harrah’s Gulf Coast похитила из кассы своего игорного заведения 15 тысяч долларов и там же проиграла их в азартных играх. Женщину приговорили к условному сроку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!