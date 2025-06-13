Играл в лотерею, чтобы полечить жену: британский повар сорвал куш в 1,3 миллиона долларов

Школьный повар Иан Стил из Англии выиграл 1,3 миллиона долларов в лотерее EuroMillions Millionaire Maker. Он планирует потратить выигрыш на путешествие в Диснейленд с женой, которая 18 лет живет с рассеянным склерозом, и дочерью, а также на улучшение условий их жизни.

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В мире, где истории о больших выигрышах часто кажутся сказкой, история 53-летнего Иана Стила из Манчестера, Англия, стала настоящим доказательством того, что мечты могут становиться реальностью.

Мужчина, который работает школьным шеф-поваром и в течение почти двух десятилетий ухаживает за своей женой с рассеянным склерозом, выиграл в лотерее EuroMillions Millionaire Maker главный приз – 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов).

Иан рассказывает, что впервые проверил свои лотерейные номера в пять утра перед работой. Увидев, что ни одного номера не совпало, он вздохнул и пошел на смену. Однако уже во время перерыва он получил электронное письмо от Национальной лотереи с поздравлением. Сначала мужчина не поверил, подумал, что это какая-то ошибка или розыгрыш.

"Я попросил другого повара взглянуть на письмо, и он сказал: "Я думаю, вы выиграли миллион фунтов!" - вспоминает Иан. Сразу после того, как Иан осознал, что выиграл, он позвонил своей жене Ник, 51-летней пенсионерке стоматологической медсестре, которая уже 18 лет живет с рассеянным склерозом.

Эмоции переполняли их дочь Хлою, которая расплакалась, услышав новость, и сразу спросила: "Это значит, что мы теперь можем поехать в Диснейленд?" И действительно, эта мечта семьи скоро станет реальностью. Иан отметил, что они большие фанаты "Звездных войн" и уже давно мечтали о путешествии в тематический парк.

Иан всегда говорил, что "угостит" свою семью, если когда-то выиграет в лотерею. И вот теперь, когда победа стала явью, он планирует не только путешествие, но и создание более комфортных условий для ухода за женой, а также возможность активнее участвовать в социальной жизни.

"Мы теперь сможем чаще видеться с друзьями, поехать на концерт или посмотреть матч "Арсенала" в Лондоне и остаться там на ночь", – говорит Иан. Кульминацией стало вручение чека представителем Национальной лотереи, который поздравил победителя с бутылкой шампанского. Именно тогда, по словам Иана, выигрыш стал для него реальным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, молодая американка стала миллионершей благодаря подарку от отца. Он презентовал дочери счастливый билет в лотерею, который принес ей 2 миллиона долларов.

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