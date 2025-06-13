Женщина стала миллионершей благодаря подарку от отца: что получила

Молодая американка стала миллионершей благодаря подарку от отца. Он презентовал дочери счастливый билет в лотерею, который принес ей 2 миллиона долларов.

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Об этом сообщили организаторы розыгрыша из Massachusetts Lottery. Они отметили, что Ванеса Менхивар Акоста из Норкросса, штат Джорджия, стала первой победительницей приза в 2 миллиона долларов в новой игре государственной лотереи $25 000 000 Mega Money, которая началась в середине мая.

Чиновники сообщили, что женщина выбрала вариант наличных и получила единовременную выплату в размере 1,3 млн долларов до уплаты налогов, а не аннуитет (ежемесячные выплаты выигрыша в течение многих лет). Относительно того, что она планирует делать со своим выигрышем, она рассказала, что планирует купить дом и получить высшее образование.

Кроме того, организаторы лотереи выплатят бонус в размере 20 тыс. долларов магазину East Boston Corner Market, где ее отец приобрел билет. Больше игроков в лотерею также могут в конце концов оказаться в ситуации удачи.

Другой счастливчик, Дэвид Стрикленд, выиграл в эту лотерею 1 миллион долларов. Он также выбрал одноразовую наличную выплату и получил сумму в размере 650 тысяч долларов после уплаты налогов. Мужчина купил билет в алкомаркете, который получит за это от организаторов 10 тысяч долларов бонуса.

Особенностью лотерей в штате Массачусетс является то, что, в отличие от других штатов США, местным победителям не разрешается сохранять анонимность.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что счастливчик из американского штата Калифорния выиграл джекпот в одну из самых популярных в стране лотерей Powerball. Его выигрыш составил 204,5 миллиона долларов. Этот игрок стал четвертым обладателем главного приза Powerball в этом году и вторым именно из этого штата. Последний раз джекпот Powerball выигрывали 26 апреля, а в целом о предыдущих победителях известно:

18 января - игрок из Орегона выиграл 328,5 миллиона долларов;

29 марта - победитель из Калифорнии выиграл 527 миллионов долларов;

26 апреля - игроку из Кентукки достался джекпот в размере 167,3 миллиона долларов

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