"Играть там нельзя": Нацсовет опроверг регистрацию казино в Украине как сайтов онлайн-СМИ

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утверждает, что не регистрирует сайты, предназначенные для букмекерской деятельности и онлайн-казино. Это заявление стало ответом на обвинения платформ, связанных с азартными играми, в получении статуса онлайн-медиа – якобы чтобы легально размещать рекламу азартных игр.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Нацсовета. Хотя СМИ продолжают утверждать, что проблема существует, Нацсовет уверяет:

регистрируются только онлайн-медиа, а не сайты для ставок ;

; среди зарегистрированных в Украине онлайн-медиа нет сайтов, где можно непосредственно играть.

"Национальный совет не регистрировал и не регистрирует интернет-сайты для букмекерской деятельности, лотерей, онлайн-казино, финансовых операций, денежных ставок на спортивные соревнования и т.д. Выборочным мониторингом онлайн-пространства Украины установлено, что среди зарегистрированных онлайн-СМИ отсутствуют ресурсы, на которых можно напрямую играть в онлайн-казино или делать ставки. Реестр субъектов СМИ содержит интернет-СМИ, рекламирующие азартные игры, и материалы, которые могут побудить вас принять участие в розыгрышах и сделать свой прогноз на игру или сделать ставку, которые иногда содержат гиперссылки на сайты букмекерских контор и онлайн-казино. Регулятор регистрирует онлайн-СМИ, а не какие-либо сайты, каналы и страницы в интернете", – прямо указано в заявлении регулятора.

Скандал с якобы регистрацией онлайн-медиа был связан со вступлением в силу в апреле 2025 года изменений в Закон "О рекламе", которые разрешили легальное размещение рекламы азартных игр на зарегистрированных медиа в интернете. Выводы активистом были сделаны на основании данных о резком росте количества регистраций таких медиа если в 2023–2024 годах было всего 10 регистраций медиа спортивного направления, то в первом квартале 2025 года их число достигло 33, а во втором квартале – 187.

Ситуацию могут изменить новые законопроекты (№ 12111 и № 12253), которые сейчас находятся на рассмотрении. Среди прочего, они призваны:

четко разграничить полномочия по контролю за рекламой между различными ведомствами;

ограничить по времени распространение рекламы азартных игр;

запретить размещение прямых гиперссылок на сайты казино и букмекеров в рекламных материалах.

Правила рекламы азартных игр в Украине

Реклама возможна только на четком перечне рекламных площадок : – в ночном эфире телевидения; – на сайтах и в приложениях организаторов азартных игр; – в специализированных изданиях для совершеннолетней аудитории.

: На всех рекламных материалах должна быть возрастная маркировка 21+.

Разрешена реклама только легальных, лицензированных брендов .

. Нельзя показывать несовершеннолетних, военных, волонтеров и медиков, а также использовать скрытую рекламу и образы известных людей, за исключением спортсменов .

. Нельзя размещать бонусы, призывы к игре, обещания легкого заработка.

Не менее 15% рекламного сообщения должно содержать предупреждение об игровой зависимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине усилят меры противодействия нечестным ставкам на спортивные события. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта и государственным агентством "ПлейСити".

