Игрок Английской лиги сделал 6 тыс. ставок на матчи: какое жестокое наказание получил

Английского футболиста Райана Боумена дисквалифицировали на 3,5 года – мужчину признали виновным в нарушении правил Футбольной ассоциации (руководящий орган футбола в Англии). Мужчина признал себя виновным в том, что более чем за год сделал тысячи ставок – в том числе и на матчи клубов, в которых играл сам.

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Как сообщает The Guardian, 33-летний нападающий признал, что, согласно письменному заключению независимой комиссии, в период с 15 июня 2022 года по 13 сентября 2023 года он сделал 6397 ставок:

108 ставок касались матчей или соревнований с участием ФК "Эксетер Сити" во время его пребывания в этом клубе;

243 ставок – матчей или соревнований с участием ФК "Шрусбери Таун", за которую тогда играл Боумен.

Независимая комиссия, которая выдала запрет, назвала это "самым серьезным случаем", который "включает ряд вопиющих примеров нарушений правил Футбольной ассоциации по ставкам". Серьезным отягчающим обстоятельством признали регулярное использование Боуменом учетных записей других людей.

"Несомненно, это была очередная попытка скрыть свою широкую деятельность по ставкам на футбол, которая, как он знал во все важные моменты, противоречила правилам", – говорится в документе комиссии.

В ФК "Челтнем Таун", у которого в июле истек годовой контракт с Боуменом, заявили, что им было известно, начато расследование. Но о "полном масштабе" дела они не знали до октября.

"Руководство клуба поддерживало Райана в это трудное для него время, и, несмотря на его отъезд из "Челтнем Таун" этим летом, мы хотим еще раз официально выразить ему свою благодарность и пожелать ему и его семье всего наилучшего в будущем", – говорится в сообщении клуба.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в январе полиция Испании арестовала футболиста Ла Лиги Кике Саласа – ему грозит до трех лет лишения свободы. В Национальном полицейском центре по честности в спорте и ставках подозревают, что друзья и родственники 22-летнего защитника ФК "Севилья" сделали около 13 ставок на получение Саласом желтых карточек. В результате они получили около 10 тыс. евро за один месяц.

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