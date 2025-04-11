Обладатель джекпота на $7,5 млн хочет засудить лотерею: почему подал иск

Победитель лотереи в Техасе (США), который выиграл 7,5 млн долларов, через суд требует от организаторов выплатить ему 100 млн долл. Мужчина утверждает, что именно таким должен был быть его выигрыш на самом деле.

Видео дня

Как сообщает MySA, Джерри Рид выиграл многомиллионный джекпот в мае 2023 года. Тогда он решил получать свой выигрыш в виде ежегодных платежей, но теперь он считает, что его полный заработок мог быть скомпрометирован.

Отмечается, что выигрыш Рида стал первым джекпотом, выигранным после розыгрыша Lotto Texas в апреле 2023 года, когда группа инвесторов якобы обыграла систему, чтобы претендовать на джекпот в размере 95 млн долларов. Компания Rook TX практически гарантировала себе выигрышный билет, потратив почти 26 млн долларов на скупку всех возможных конфигураций чисел для игры.

Рид подал судебный иск в Остине, утверждая, что нарушения со стороны Lotto Texas могли изменить сумму приза. Иск напрямую связан со скандалом с Rook TX и направлен практически против всех его фигурантов, включая саму лотерею.

В иске говорится, что, если бы не этот скандал, джекпот Рида в мае 2023 года "должен был быть на 95 млн долларов больше". "Если бы ответчики не участвовали в своей незаконной схеме отмывания денег и мошенничества с играми, связанной с розыгрышем 22 апреля, джекпот составил бы в 95 млн долларов, поскольку других победителей не было. Следовательно, выигрыш Джерри Рида 17 мая составил бы 102,5 млн долларов вместо 7,5 млн долларов", – говорится в иске.

Это уже второй иск, поданный с целью взыскания денег от имени игроков в лотерею. В первом иске также утверждалось, что игроки оказались в невыгодном положении из-за схемы Rook TX.

Как сообщал OBOZ.UA, житель округа Юнион в штате Нью-Джерси выиграл 1,5 миллиона долларов в лотерею после того, как увидел вещий сон. Счастливый билет он приобрел в магазине EZ Check в Рауэй, и теперь планирует использовать выигрыш с умом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!