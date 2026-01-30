Игрок потратил 20 тыс. евро и пошел в суд: какое решение приняли

Верховный суд Австрии пришел к выводу, что лутбоксы в видеоиграх (механика случайных внутриигровых вознаграждений) не подпадают под определение азартных игр по австрийскому законодательству. Как следствие, суд отказал игроку в требовании вернуть почти 20 тыс. евро, которые он потратил на внутриигровые покупки.

Речь идет о периоде с октября 2017 года по октябрь 2021-го, пишет Tribuna. Игра, в которой истец тратил реальные деньги в обмен на внутриигровую валюту, – футбольный симулятор.

По условиям игры, лутбоксы содержали случайные цифровые предметы, например, футболистов или другие элементы для формирования команды. Истец утверждал, что такие покупки фактически являются азартными и незаконными без лицензии, и требовал вернуть потраченные деньги.

Почему суд отказал

Суд проанализировал механику игрового процесса в целом, а не отдельно лутбоксы. По австрийскому закону азартные игры – те, где результат зависит исключительно или преимущественно от случайности.

Верховный суд отметил, что лутбоксы не могут оцениваться изолированно от самой игры, в которую они интегрированы. В рассматриваемом случае успех игрока зависит не только от случайных предметов, но и от тактики, стратегии и умений игрока в матчах. Такие элементы создают "разумное ожидание успеха", что отличает игру от чистого азартного процесса, отметили в суде.

Кроме того, судьи обратили внимание, что цифровые предметы из лутбоксов не могут быть легально переданы или проданы за пределами игры. то есть они не имеют автономной денежной стоимости в реальном мире, что также отличает их от классических азартных выигрышей.

Что это означает

Решение Верховного суда Австрии не устанавливает полный запрет на квалификацию лутбоксов как азартных игр во всех возможных случаях. Пока суд лишь констатировал, что в конкретном случае рассмотренной игры такие механики не соответствуют критериям азартных игр в соответствии с австрийским правом. Таким образом, игрок не получил права на возмещение 20 тыс., поскольку суд не увидел в приобретении лутбоксов нарушения положений закона.

Это судебное решение отражает один из подходов в Европе к вопросу регулирования лутбоксов. В некоторых странах, например в Нидерландах, похожие механики не считаются азартными из-за их интеграции в игру. В то же время в ряде других юрисдикций дискуссии о том, должны ли лутбоксы подпадать под регулирование азартных игр, продолжаются.

