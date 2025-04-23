Игрок в популярную лотерею потерял джекпот на $139 млн: что получил взамен

Игрок из Джорджии (США) попытал удачу в розыгрыше одной из самых популярных лотерей Powerball и упустил джекпот в 139 млн долл. Для крупной победы ему не хватило всего одного числа из шести. Несмотря на это, мужчина не остался без приза – его "скромный" выигрыш составил 50 тыс. долл.

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Как сообщила лотерея Джорджии, игрок угадал четыре основных номера. Выигрышный билет, как пишет Maimi Herald, был продан в Pilot Travel Center в Далтоне.

Представители лотереи официально подтвердили информацию о победителе. Так, в розыгрыше, проведенном 21 апреля, выигрышными номерами стали 4, 33, 45, 46, 51, а Powerball имел номер 25. Дополнительно к стандартному выигрышу был применен множитель 3x.

При этом ни один билет в этом розыгрыше так и не принес призы в размере от 1 млн долл. Крупный джекпот в 139 млн долл. тоже остался невостребованным.

Последний джекпот Powerball в сумме 527 млн долл. был сорван 29 марта игроком из Калифорнии. Лотерея Джорджии напомнила, что у победителей есть 180 дней с даты розыгрыша для получения призов. Для официального подтверждения выигрыша рекомендуется расписаться на обратной стороне билета.

Что нужно знать о Powerball

Лотерея США Powerball – одна из известнейших лотерей мира. Чтобы сорвать джекпот, участник должен правильно угадать все пять белых шаров и один красный.

Шансы на такой выигрыш составляют 1 к 292 201 338. Это делает игру одной из самых сложных для победы.

Розыгрыши Powerball проводятся по субботам, понедельникам и средам, многие из них транслируются онлайн. Разрешается покупать билеты непосредственно в день розыгрыша.

Лотерея действует в 45 штатах. Несмотря на крайне низкую вероятность выигрыша джекпота, в Powerball играют миллионы американцев, мечтающих о финансовой удаче.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее лотерейный билет из винного магазина сделал бездомного миллионером. Его шанс на такой выигрыш составлял 1 к 2 млн, подсчитали организаторы игры.

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