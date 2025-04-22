Шансов на такое почти не было: билет из винного магазина сделал бездомного миллионером

Бездомный мужчина из Калифорнии (США) выиграл в лотерею 1 млн долл. Его шанс на такой выигрыш составлял 1 к 2 млн, подсчитали организаторы игры, а счастливый билет он приобрел в магазине вина.

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Имя победителя лотереи, согласно ее правилам, пока что не раскрывается. Однако, как пишет The Guardian, известно, что бездомный мужчина купил лотерейный билет в винном магазине Sandy's Deli-Liquor в Сан-Луис-Обиспо, постоянным клиентом которого являлся.

"Он пришел в магазин, стер билет, и я подумал: "Боже мой, это реально?". Он мне говорит: "Чувак, я больше не бездомный!", – рассказал менеджер магазина Уилсон Самаан.

При этом изначально победитель подумал, что выиграл 100 тыс. долларов. Но Самаан указал ему на то, что выигрыш составляет 1 млн.

Позже менеджер сам отвез мужчину во Фресно, чтобы он тот сдать талон лично, а не отправлять его по почте. Дело в том, что у бездомного победителя не было ни машины, ни денег, чтобы нанять транспорт.

Сам бездомный на условиях анонимности рассказал журналистам, что выигрыш изменит его жизнь. Он планирует использовать свой миллион, чтобы оплатить первоначальный взнос за ипотеку и купить автомобиль.

По данным Калифорнийской лотереи, мужчина выиграл свой приз с помощью скретчера Triple Red 777. Его шансы на такую победу именно с таким билетом составляли один к 2 047 423.

Должностные лица лотереи не могут делиться более конкретной информацией до тех пор, пока все данные не будут проверены. А после этого имя победителя и другие детали приза станут достоянием общественности, говорится в заявлении лотереи.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее игрок из Нидерландов отсудил полмиллиона евро за проигрыши в казино. Такое судебное решение может изменить ход многих подобных дел.

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