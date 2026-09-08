Футболисты делали ставки на поражение своей команды: 26 игроков были отстранены

Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии (FPF) возбудил масштабное разбирательство в отношении 26 футболистов клуба "Портимоненсе" — их уже временно отстранили от игр. Игроков обвиняют в совершении незаконных ставок на матчи чемпионата Португалии, в котором клуб выступал в прошлом сезоне перед вылетом в региональную лигу — в том числе и на поражение своей команды.

Как сообщает A Bola, среди фигурантов дела есть как нынешние игроки "Портимоненсе", так и те, кто уже сменил клуб или завершил выступления за команду. Самым медийным участником скандала стал 28-летний полузащитник Нуну Перейра, который в настоящее время участвует в популярном реалити-шоу Big Brother Verão. По данным следствия, только он сделал 1536 спортивных ставок, из которых:

195 ставок касались матчей чемпионата Португалии;

касались матчей чемпионата Португалии; 22 ставки были сделаны непосредственно на игры "Портимоненсе";

были сделаны непосредственно на игры "Портимоненсе"; 18 ставок были сделаны на поражение собственной команды.

Также в деле по поводу большого количества ставок на игры с участием своего клуба фигурируют:

Родриго Карвалью;

Даниэль Кунья;

Гонсалу Коррейя;

Афонсу Ложа;

Алекс Пимента.

Согласно статье 142 Дисциплинарного регламента FPF, за ставки на официальные матчи игрокам грозит штраф, а в случае ставок на игры собственного турнира или команды — дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Реакция клуба и санкции

Руководство "Портимоненсе СС" объявило о немедленном отстранении всех обвиняемых игроков и начале внутреннего расследования. В своём официальном заявлении клуб отметил, что уже находится в контакте с правоохранительными органами и будет действовать "безжалостно и с максимальной строгостью".

"С огромной тревогой мы воспринимаем вовлечение игроков нашего клуба в спортивные ставки. Этика, интеграция, честная игра и уважение к нашим болельщикам — это абсолютные ценности, не подлежащие обсуждению. Действия, ставящие под сомнение спортивную честность, не имеют и никогда не будут иметь места в нашей структуре", — говорится в заявлении клуба.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинская Национальная платформа добросовестности в спорте официально получила статус ассоциированного члена международной ассоциации ULIS (United Lotteries for Integrity in Sports), которая является одним из ключевых международных игроков в сфере защиты честного спорта. Это позволит усилить борьбу с манипуляциями в спортивных соревнованиях и договорными матчами.

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