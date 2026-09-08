Футболисты делали ставки на поражение своей команды: 26 игроков были отстранены
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Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии (FPF) возбудил масштабное разбирательство в отношении 26 футболистов клуба "Портимоненсе" — их уже временно отстранили от игр. Игроков обвиняют в совершении незаконных ставок на матчи чемпионата Португалии, в котором клуб выступал в прошлом сезоне перед вылетом в региональную лигу — в том числе и на поражение своей команды.
Как сообщает A Bola, среди фигурантов дела есть как нынешние игроки "Портимоненсе", так и те, кто уже сменил клуб или завершил выступления за команду. Самым медийным участником скандала стал 28-летний полузащитник Нуну Перейра, который в настоящее время участвует в популярном реалити-шоу Big Brother Verão. По данным следствия, только он сделал 1536 спортивных ставок, из которых:
- 195 ставок касались матчей чемпионата Португалии;
- 22 ставки были сделаны непосредственно на игры "Портимоненсе";
- 18 ставок были сделаны на поражение собственной команды.
Также в деле по поводу большого количества ставок на игры с участием своего клуба фигурируют:
- Родриго Карвалью;
- Даниэль Кунья;
- Гонсалу Коррейя;
- Афонсу Ложа;
- Алекс Пимента.
Согласно статье 142 Дисциплинарного регламента FPF, за ставки на официальные матчи игрокам грозит штраф, а в случае ставок на игры собственного турнира или команды — дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет.
Реакция клуба и санкции
Руководство "Портимоненсе СС" объявило о немедленном отстранении всех обвиняемых игроков и начале внутреннего расследования. В своём официальном заявлении клуб отметил, что уже находится в контакте с правоохранительными органами и будет действовать "безжалостно и с максимальной строгостью".
"С огромной тревогой мы воспринимаем вовлечение игроков нашего клуба в спортивные ставки. Этика, интеграция, честная игра и уважение к нашим болельщикам — это абсолютные ценности, не подлежащие обсуждению. Действия, ставящие под сомнение спортивную честность, не имеют и никогда не будут иметь места в нашей структуре", — говорится в заявлении клуба.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинская Национальная платформа добросовестности в спорте официально получила статус ассоциированного члена международной ассоциации ULIS (United Lotteries for Integrity in Sports), которая является одним из ключевых международных игроков в сфере защиты честного спорта. Это позволит усилить борьбу с манипуляциями в спортивных соревнованиях и договорными матчами.
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