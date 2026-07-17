В Украине начнут по-новому бороться с договорными матчами: что изменилось

Украинская Национальная платформа по обеспечению честности в спорте официально получила статус ассоциированного члена международной ассоциации ULIS (United Lotteries for Integrity in Sports), которая является одним из ключевых международных игроков в сфере защиты честного спорта. Это позволит усилить борьбу с манипуляциями в спортивных соревнованиях и договорными матчами.

Об этом сообщили в ULIS. Присоединение Украины к сети откроет стране доступ к передовым аналитическим инструментам и мировой экспертизе в сфере мониторинга спортивных событий, заявил министр молодежи и спорта Украины и председатель Национальной платформы Матвей Бедный.

"Мы объединяем усилия с нашими международными партнерами для борьбы со всеми формами спортивной коррупции. Наша цель – защитить и создать честную спортивную среду как для спортсменов, так и для болельщиков", – заявил глава Минспорта, назвав манипуляции в спортивных соревнованиях глобальным вызовом.

Генеральный секретарь ULIS Лука Эспозито подчеркнул, что присоединение Украины укрепит стремление международной ассоциации защищать добросовестность спорта в сотрудничестве с международными государственными органами.

Что известно о Национальной платформе добросовестности в спорте

Это межведомственная рабочая группа, созданная при Министерстве молодежи и спорта Украины. Она выполняет функции национального координационного органа в соответствии со статьей 13 Маколинской конвенции, направленной на предотвращение, выявление и наказание за манипуляции в спорте.

Основные задачи платформы

Предотвращение и противодействие манипуляциям во время спортивных соревнований.

Налаживание взаимодействия между государственными органами, спортивными организациями и правоохранительными органами.

Популяризация принципов честной игры (fair play), прозрачности и добросовестности.

Обеспечение информационного обмена на национальном и международном уровнях.

Разработка политик добросовестности, оценка рисков и оказание экспертной поддержки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году количество подозрительных спортивных матчей в мире снизилось на 1% по сравнению с предыдущим годом. В 70 видах спорта было выявлено 1 116 подозрительных матчей. При этом более 99,5% событий признаны не имеющими признаков манипуляций или договорных результатов. Больше всего проблем – в футболе и баскетболе.

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