Игроки массово бегут к нелегалам: жесткие лимиты на онлайн-ставки привели к неожиданным проблемам в стране ЕС

Операторы азартных игр в Нидерландах обеспокоены ростом активности игроков на черном рынке. Клиенты, особенно богатые люди, убегают на нелицензированные сайты из-за новых ограничений на депозиты, введенных в стране с октября-204.

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Считается, что 91% игроков пользовались услугами лицензированных операторов, но при этом уже 50% расходов на азартные игры пришлось на нелицензированных операторов, пишет FocusGN. Стандартные лимиты для игроков на официальных сайтах составляют:

700 евро для тех, кто старше 25 лет;

для тех, кто старше 25 лет; 300 евро для игроков в возрасте от 18 до 25 лет.

Клиенты имеют право запросить более высокие лимиты. Но для этого они обязаны предоставить доказательства высокого дохода, что бюрократически непросто.

"Тот факт, что оборот нелегального рынка растет так быстро, означает, что игроки, которые ставят большие деньги, с большей вероятностью будут действовать за пределами регулируемого предложения. Это вызывает беспокойство, потому что эти игроки больше подвержены риску проблем с азартными играми", – констатировала глава Ассоциации лицензированных голландских провайдеров азартных игр онлайн VNLOK Хельма Лоддерс.

По ее словам, эта группа игроков уже частично переключилась на нелегальные поставки. "Это меняет проблему, а не решает ее", – уверена Лоддерс.

При этом местный регулятор азартных игр Kansspelautoriteit (KSA) не отрицает проблему: "Введение правил привело к сокращению количества азартных игр у легальных провайдеров. Велика вероятность, что "сложные" игроки перешли к нелегальным провайдерам, в то время как рекреационные игроки почти все продолжают играть у легальных провайдеров", – заявили в ведомстве.

Кроме того, количество активных счетов игроков на легальных платформах выросло с 1,1 млн до 1,19 млн. Это говорит о том, что клиенты онлайн-казино перешли к открытию нескольких счетов. И даже несмотря на это, доходы от лицензионных азартных игр снизились.

Также в ведомстве предоставили свою позицию относительно положительного влияния жестких лимитов. В частности, в отчете говорится, что все меньше игроков теряют значительные суммы денег.

"Люди младше 23 лет теряли в среднем всего 48 евро в месяц, в то время как люди старше 24 лет теряли в среднем 148 евро во втором полугодии, по сравнению со 160 евро в первом полугодии. Количество счетов с убытками более 1000 евро снизилось с 4% до октября 2024 года до 1,2%", – подсчитали в KSA.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее житель Нидерландов отсудил полмиллиона евро за проигрыши в казино. Мы рассказывали, как ему удалось вернуть деньги.

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