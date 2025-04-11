Игроков "Милана", "Ювентуса", "Ромы" могут наказать за азартные игры: как поплатятся

В Италии идентифицировали около десяти футболистов Серии А, игравших в азартные игры на нелицензионных онлайн-платформах. Спортсменам, среди которых такие известные игроки как Алессандро Флоренци, Маттиа Перин и Леандро Паредес, грозят штрафы.

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Как сообщает Corriere della Sera, речь идет не о ставках на футбольные матчи (то есть махинации с результатом или даже его продаже), а скорее об онлайн-покере. Нарушения произошли в 2021-2023 годах.

Некоторые из спортсменов уже объяснили тягу к азартным играм не желанием обогатиться, а просто потерять свободное время между матчами своих клубов и национальной сборной. Наибольшее внимание следователей привлек метод оплаты ставок – платежи поступали в незаконную букмекерскую контору под видом покупки часов Rolex в магазине часов в Милане. И хотя некоторым спортсменам даже выписывались счета-фактуры, часы всегда оставались в магазине.

Полиция уже изъяла у компании Elysium Group, которой принадлежит магазин, 1,5 млн. евро. Пока трех администраторов магазина подозревают в отмывании денег, а двух менеджеров нелегальной азартной онлайн-платформы – в незаконных ставках. Для этих пяти человек прокуратура требует меру пресечения в виде домашнего ареста.

К футболистам, попавшим в поле зрения следователей, закон будет более снисходительным – им грозит 250 евро штрафа. Впрочем, федерация может наложить на них санкции. Пока это грозит таким игрокам:

Анхель Ди Мария (сейчас "Бенфика", тогда - "Ювентус");

Вестон Маккенни ("Ювентус").

Алессандро Флоренци ("Милан");

Николо Заниоло ("Галатасарай", тогда – "Рома");

Маттиа Перин ("Ювентус");

Леандро Паредес ("Рома");

Джуниор Фирпо ("Лидс Юнайтед");

Рауль Белланова ("Аталанта");

Самуэле Риччи ("Торино");

Кристиан Буонайуто ("Падовая");

Маттео Канчельери (Лацио).

Впрочем, пруды через миланский магазин часов делали и другие люди, в том числе теннисисты и непрофессиональные спортсмены.

Также OBOZ.UA сообщал об аресте в Испании футболисту Ла Лиге Кике Саласу – ему грозит до трех лет лишения свободы. 22-летний защитник ФК "Севилья" подозревается в мошенничестве со ставками в матчах при своем участии.

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