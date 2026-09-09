Игроманам в Украине планируют помогать с долгами: правительство утвердило новую стратегию

В Украине для людей с зависимостью от азартных игр хотят создать "единый маршрут помощи". Он будет включать меры от раннего выявления проблемы и лечения до реабилитации, социальной поддержки и, в определенных случаях, помощи с долговыми проблемами.

Как рассказала заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева, об этом говорится в первой в истории Украины Стратегии государственной политики по минимизации негативного влияния азартных игр и противодействию игровой зависимости до 2035 года. Правительство уже утвердило операционный план ее реализации на 2027-2029 годы.

Документ предусматривает, что человек с лудоманией не должен самостоятельно искать разные виды помощи после того, как зависимость уже привела к финансовым проблемам. Система должна объединить медицинские, психологические и социальные услуги, а в отдельных случаях – предусмотреть поддержку в решении долговых вопросов.

"Сегодня эти услуги не связаны между собой: после одного этапа человек не всегда понимает, куда обращаться дальше. Стратегия должна это изменить. Задача – сделать так, чтобы человек мог пройти весь путь последовательно: от выявления зависимости и лечения до реабилитации, социальной адаптации и возвращения к привычной жизни", – отметила Деникеева. Впрочем, как именно лудоманам будут помогать с долгами, она не раскрыла.

Общий масштаб проблемы демонстрируют данные, которые использовали при подготовке стратегии. В 2025 году медицинскую помощь из-за игровой зависимости получили всего 74 человека. При этом социально-психологическая реабилитация людей с игровой зависимостью в течение 2023-2025 годов фактически не проводилась.

Именно этот пробел правительство хочет закрыть. В то же время государство хочет начинать вмешательство еще до формирования зависимости. Стратегия предусматривает профилактику и раннее выявление рискованного поведения. Среди признаков, на которые предлагают обращать внимание:

увеличение времени игры;

трата большей суммы, чем планировалось;

попытки отыграть проигранные деньги;

неспособность самостоятельно остановиться.

Отдельные меры предусмотрены для военнослужащих и ветеранов. В частности, речь идет об обучении командиров распознавать проблемное поведение и интеграции профилактики игровой зависимости в медицинскую и психологическую помощь.

Еще одно направление стратегии – борьба с нелегальными казино. На таких ресурсах не действуют механизмы ответственной игры, предусмотренные для легального рынка, в частности самоограничение и установленные ограничения. Поэтому государство планирует перекрывать не только доступ к нелегальным сайтам, но и инфраструктуру, обеспечивающую их работу, – платежи, рекламу, цифровое продвижение и финансовые потоки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "ПлейСити" наложило штраф 5,2 млн грн на блогера Владислава Роженко, который в социальных сетях более известен как Вальдемар Де Сало. Инфлюенсера признали виновным в нарушении правил рекламы азартных игр.

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