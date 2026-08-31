На украинского блогера наложили более 5 млн грн штрафа за рекламу онлайн-казино: что нарушил
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Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей "ПлейСити" наложило штраф в размере 5,2 млн грн на блогера Владислава Роженко, более известного в социальных сетях как Вальдемар Де Сало. Инфлюенсера признали виновным в нарушении правил рекламы азартных игр.
Об этом сообщили в "ПлейСити". Отмечается, что Вальдемар Де Сало распространял незаконную рекламу в своих аккаунтах в Telegram, YouTube, Kick и TikTok.
В ходе проверки регулятор зафиксировал сразу несколько нарушений законодательства. В частности, реклама:
- размещалась в соцсетях, не имеющих статуса СМИ для аудитории 21+;
- распространялась в формате продукт-плейсмента;
- не содержала обязательного предупреждения о рисках игровой зависимости;
- не содержала информации о лицензии организатора азартных игр.
В какой именно публикации было выявлено нарушение – не указано. Но, в частности, на Instagram-странице Роженко OBOZ.UA действительно обнаружил фото с логотипом украинской лицензионной букмекерской конторы betking без необходимого предупреждения. Снимок был опубликован 1 апреля 2026 года и по состоянию на 31 августа он все еще находится на странице.
За выявленные нарушения на блогера наложили штраф в размере 5,2 млн грн. В регуляторе подчеркнули, что личность блогера установили благодаря сотрудничеству регулятора с управлением СБУ в Хмельницкой области.
"Продолжаем систематически выявлять незаконную рекламу азартных игр и привлекать нарушителей к ответственности", – предупредили в госагентстве.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение первого года работы государственного регулятора азартных игр и лотерей "ПлейСити" в Украине заблокировали более 4,1 тыс. нелегальных веб-сайтов с азартными играми, а также более 700 страниц в соцсетях и мессенджерах, через которые осуществлялось массовое продвижение незаконных онлайн-казино. Активно наказывают и блогеров, но некоторым из них удаётся избежать штрафов – в частности, Анна Алхим добилась через суд не только отмены штрафа в размере 4,8 млн грн, но и выплаты компенсации из госбюджета.
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