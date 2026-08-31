На украинского блогера наложили более 5 млн грн штрафа за рекламу онлайн-казино: что нарушил

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей "ПлейСити" наложило штраф в размере 5,2 млн грн на блогера Владислава Роженко, более известного в социальных сетях как Вальдемар Де Сало. Инфлюенсера признали виновным в нарушении правил рекламы азартных игр.

Об этом сообщили в "ПлейСити". Отмечается, что Вальдемар Де Сало распространял незаконную рекламу в своих аккаунтах в Telegram, YouTube, Kick и TikTok.

В ходе проверки регулятор зафиксировал сразу несколько нарушений законодательства. В частности, реклама:

размещалась в соцсетях, не имеющих статуса СМИ для аудитории 21+;

распространялась в формате продукт-плейсмента ;

; не содержала обязательного предупреждения о рисках игровой зависимости ;

; не содержала информации о лицензии организатора азартных игр.

В какой именно публикации было выявлено нарушение – не указано. Но, в частности, на Instagram-странице Роженко OBOZ.UA действительно обнаружил фото с логотипом украинской лицензионной букмекерской конторы betking без необходимого предупреждения. Снимок был опубликован 1 апреля 2026 года и по состоянию на 31 августа он все еще находится на странице.

За выявленные нарушения на блогера наложили штраф в размере 5,2 млн грн. В регуляторе подчеркнули, что личность блогера установили благодаря сотрудничеству регулятора с управлением СБУ в Хмельницкой области.

"Продолжаем систематически выявлять незаконную рекламу азартных игр и привлекать нарушителей к ответственности", – предупредили в госагентстве.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение первого года работы государственного регулятора азартных игр и лотерей "ПлейСити" в Украине заблокировали более 4,1 тыс. нелегальных веб-сайтов с азартными играми, а также более 700 страниц в соцсетях и мессенджерах, через которые осуществлялось массовое продвижение незаконных онлайн-казино. Активно наказывают и блогеров, но некоторым из них удаётся избежать штрафов – в частности, Анна Алхим добилась через суд не только отмены штрафа в размере 4,8 млн грн, но и выплаты компенсации из госбюджета.

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