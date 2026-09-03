ИИ "атакует" казино: прогнозирование результатов азартных игр принесло $700 млн

Азартные заведения несут убытки в размере $500-700 млн из-за массового и систематического использования игроками в баккара технологий искусственного интеллекта для подсчёта карт и поиска математического преимущества над заведением. Причём это перестало быть исключительно проблемой онлайн-казино.

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Differential Labs. Аналитики оценивали последствия только для казино Азии, где дополнительные ставки в баккара приобретают всё большую популярность на игорных площадках Сингапура, Филиппин и Макао.

Почему дополнительные ставки стали уязвимым местом

Дополнительные ставки приносят основную часть прибыли, но в то же время создают наибольшие риски для операторов:

дополнительные ставки составляют лишь 5% от общего объема ставок , но обеспечивают от 40% до 60% всего дохода (GGR) казино в баккара;

, но обеспечивают казино в баккара; мульти-подсчёт (Portfolio Counting): ИИ позволяет игрокам отслеживать математическое ожидание сразу по нескольким дополнительным ставкам. Если подсчёт только одной ставки в Макао даёт выгодную позицию 1-3 раза за шуз (колоду), то параллельный анализ всех ставок даёт около 7 прибыльных ситуаций;

Отмечается, что распределение между различными ставками благодаря ИИ-подсчёту повышает возврат до 1,04 юнита, а вероятность завершить игру в плюс увеличивается с 8% до почти 33%.

Градация риска для казино

Самый высокий уровень риска – ставки High Tie-0, High Tie-3, High Tie-8, High Tie-9 (популярные в Сингапуре и Маниле), а также Dragon Seven и Four Card Tie. Они легко поддаются подсчёту и систематически дают положительное математическое ожидание.

High Tie-0, High Tie-3, High Tie-8, High Tie-9 (популярные в Сингапуре и Маниле), а также Dragon Seven и Four Card Tie. Они легко поддаются подсчёту и систематически дают положительное математическое ожидание. Самая простая для подсчёта – ставка Monkey/No Monkey (Макао). Игроки могут увеличить свои шансы на 46 % даже без ИИ-приложений, хотя её высокая волатильность несколько сглаживает преимущество;

Monkey/No Monkey (Макао). Игроки могут увеличить свои шансы на 46 % даже без ИИ-приложений, хотя её высокая волатильность несколько сглаживает преимущество; Трудно поддающиеся злоупотреблениям или волатильные – Lucky Six, Pair Plus, Small Tiger и Super Lucky Seven считаются слишком нестабильными или сложными для построения устойчивого преимущества;

Lucky Six, Pair Plus, Small Tiger и Super Lucky Seven считаются слишком нестабильными или сложными для построения устойчивого преимущества; Устойчивые к подсчёту – на популярных ставках Big/Small Tiger, которые обеспечивают около 20% дохода от баккара в Макао, игрокам практически невозможно получить долгосрочное преимущество.

Как работают синдикаты и как казино защищаются

С 2021 года использование ИИ-приложений для подсчёта карт приобрело массовый характер. Профессиональные команды действуют системно: в зале работают информаторы, руководители банка и внешние координаторы, а соответствующее ПО свободно продается в сети. Самым слабым звеном оказались электронные терминалы (ETG), ведь один игрок может контролировать несколько столов одновременно.

Эксперты отмечают, что традиционные методы – увеличение глубины среза колоды или ограничение ставок – лишь вредят обычным клиентам. Решением для казино должен стать тот же ИИ, но настроенный на выявление аномальных паттернов действий игроков в реальном времени.

Как сообщал OBOZ.UA, ещё в марте 2026 года в Белом доме запретили ставки на Kalshi и Polymarket. В соответствующем распоряжении отдельно подчеркивалось, что использование инсайдерской информации является уголовным правонарушением и нарушает федеральные этические нормы.

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