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ИИ "атакует" казино: прогнозирование результатов азартных игр принесло $700 млн

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Иллюстрация — азартные игры в карты
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Азартные заведения несут убытки в размере $500-700 млн из-за массового и систематического использования игроками в баккара технологий искусственного интеллекта для подсчёта карт и поиска математического преимущества над заведением. Причём это перестало быть исключительно проблемой онлайн-казино.

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Differential Labs. Аналитики оценивали последствия только для казино Азии, где дополнительные ставки в баккара приобретают всё большую популярность на игорных площадках Сингапура, Филиппин и Макао.

Почему дополнительные ставки стали уязвимым местом

Дополнительные ставки приносят основную часть прибыли, но в то же время создают наибольшие риски для операторов:

  • дополнительные ставки составляют лишь 5% от общего объема ставок, но обеспечивают от 40% до 60% всего дохода (GGR) казино в баккара;
  • мульти-подсчёт (Portfolio Counting): ИИ позволяет игрокам отслеживать математическое ожидание сразу по нескольким дополнительным ставкам. Если подсчёт только одной ставки в Макао даёт выгодную позицию 1-3 раза за шуз (колоду), то параллельный анализ всех ставок даёт около 7 прибыльных ситуаций;

Отмечается, что распределение между различными ставками благодаря ИИ-подсчёту повышает возврат до 1,04 юнита, а вероятность завершить игру в плюс увеличивается с 8% до почти 33%.

Градация риска для казино

  • Самый высокий уровень риска – ставкиHigh Tie-0, High Tie-3, High Tie-8, High Tie-9 (популярные в Сингапуре и Маниле), а также Dragon Seven и Four Card Tie. Они легко поддаются подсчёту и систематически дают положительное математическое ожидание.
  • Самая простая для подсчёта – ставка Monkey/No Monkey (Макао). Игроки могут увеличить свои шансы на 46 % даже без ИИ-приложений, хотя её высокая волатильность несколько сглаживает преимущество;
  • Трудно поддающиеся злоупотреблениям или волатильные Lucky Six, Pair Plus, Small Tiger и Super Lucky Seven считаются слишком нестабильными или сложными для построения устойчивого преимущества;
  • Устойчивые к подсчёту – на популярных ставках Big/Small Tiger, которые обеспечивают около 20% дохода от баккара в Макао, игрокам практически невозможно получить долгосрочное преимущество.

Как работают синдикаты и как казино защищаются

С 2021 года использование ИИ-приложений для подсчёта карт приобрело массовый характер. Профессиональные команды действуют системно: в зале работают информаторы, руководители банка и внешние координаторы, а соответствующее ПО свободно продается в сети. Самым слабым звеном оказались электронные терминалы (ETG), ведь один игрок может контролировать несколько столов одновременно.

Эксперты отмечают, что традиционные методы увеличение глубины среза колоды или ограничение ставок  лишь вредят обычным клиентам. Решением для казино должен стать тот же ИИ, но настроенный на выявление аномальных паттернов действий игроков в реальном времени.

Как сообщал OBOZ.UA, ещё в марте 2026 года в Белом доме запретили ставки на Kalshi и Polymarket. В соответствующем распоряжении отдельно подчеркивалось, что использование инсайдерской информации является уголовным правонарушением и нарушает федеральные этические нормы.

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азартные игрыИскусственный интеллект (ИИ)
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