В Белом доме запретили ставки на Kalshi и Polymarket: в чем причина

Сотрудников Белого дома в марте официально предупредили о запрете использовать инсайдерскую информацию для ставок на прогнозных рынках Kalshi и Polymarket. Соответствующее письмо разослали 24 марта – на следующий день после заявления президента Дональд Трамп о пятидневной паузе в операции США против Ирана.

Как сообщает The Wall Street Journal, в документе ссылались на публикации в медиа, которые вызвали беспокойство относительно возможного использования непубличной информации государственными служащими для ставок на платформах Kalshi и Polymarket. Отдельно отмечалось, что использование такой информации является уголовным правонарушением и нарушает федеральные этические нормы.

"Любые предположения о том, что должностные лица администрации занимаются такой деятельностью без доказательств, являются безосновательными и безответственными", – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл.

Он также подчеркнул, что все федеральные служащие обязаны соблюдать правила, которые запрещают получение финансовой выгоды с использованием инсайдерской информации. По словам Ингла, "единственный особый интерес, который когда-либо будет руководить президентом Трампом, – это наилучшие интересы американского народа".

Интерес к прогнозным рынкам резко возрос на фоне подозрительно точных ставок, связанных с геополитическими событиями. В частности, внимание привлек случай, когда анонимный пользователь заработал почти полмиллиона долларов, правильно предсказав события в Венесуэле еще до их официального объявления. Это вызвало подозрения относительно возможного использования внутренней информации.

Прогнозные рынки, объем которых уже превышает десятки миллиардов долларов, позволяют делать ставки на широкий спектр событий – от спорта до решений центральных банков или результатов выборов. На этом фоне в США усиливаются дискуссии по их регулированию, в частности из-за рисков манипуляций и доступа отдельных участников к закрытым данным.

"Коррупция и эксплуатация процветают сейчас в пробелах и лазейках рынков прогнозирования", – заявил сенатор Энди Ким.

Он также отметил, что такие практики создают ситуацию, когда выигрывают избранные, тогда как рядовые граждане оказываются в невыгодном положении.

