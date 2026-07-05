Имена победителей лотерей больше не будут обнародоваться: в США приняли новые правила

В штате Вирджиния (США) все победители лотерей отныне могут получать свои выигрыши анонимно, независимо от суммы приза. Новые правила введены для защиты людей от мошенников, вымогателей и преступников, которые нередко охотятся за обладателями крупных выигрышей.

Об этом пишет Casino.org. Новый закон вступил в силу 1 июля 2026 года. Отныне Лотерея Вирджинии больше не будет публиковать имена победителей на своём официальном сайте, а также не будет организовывать традиционные фотосессии с большими символическими чеками без письменного согласия обладателя выигрыша.

Кроме того, изменились правила уведомления победителей различных акций и розыгрышей "второго шанса". Если раньше их имена могли появляться в открытом доступе, то теперь информация будет отправляться в частном порядке по электронной почте.

Сначала, в 2019 году, право оставаться анонимными получили только обладатели джекпотов от 10 миллионов долларов. Позже, в 2025 году, этот порог снизили до одного миллиона долларов. Именно благодаря этому победитель крупнейшего в истории штата выигрыша — джекпота Mega Millions в размере 348 миллионов долларов — смог получить приз, не раскрывая свою личность.

Теперь любой победитель, даже если сумма выигрыша относительно невелика, может воспользоваться правом на полную анонимность. Во многих американских штатах действуют противоположные правила. Там власти обязывают победителей публично называть своё имя, город проживания и сумму выигрыша.

Законодатели объясняют это необходимостью обеспечить прозрачность государственных лотерей и доказать общественности, что крупные джекпоты действительно выплачиваются реальным людям. Кроме того, истории о победителях часто привлекают внимание потенциальных игроков и стимулируют продажу новых лотерейных билетов.

Однако всё больше штатов пересматривают свою политику, отдавая предпочтение защите частной жизни. Причиной изменения законодательства стали многочисленные случаи, когда люди после крупных выигрышей сталкивались с серьёзными проблемами. После публичного объявления о джекпоте многие победители начинали получать сотни звонков, писем и сообщений с просьбами одолжить деньги или сделать пожертвования.

Некоторые становились жертвами финансовых аферистов, предлагавших сомнительные инвестиции или мошеннические схемы. В худших случаях ситуация заканчивалась трагедиями. Одним из самых известных случаев стала история жителя Флориды Абрахама Шекспира.

В 2006 году он выиграл в лотерею 31 миллион долларов. После этого мужчина оказался в центре внимания, а впоследствии познакомился с женщиной, которая постепенно завоевала его доверие. Через несколько лет его убили, а тело нашли закопанным под бетонной плитой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, азартный игрок из штата Иллинойс подал иск против одной из самых популярных букмекерских платформ в США — DraftKings. Мужчина обвиняет компанию в умышленном развитии у него игровой зависимости, из-за чего он потерял работу и более 2 миллионов долларов США, включая сбережения на собственную свадьбу.

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