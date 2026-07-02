Проиграл $2 млн, лишился работы и попал в больницу: азартный игрок обвинил букмекера в разрушенной жизни

Игрок из штата Иллинойс подал иск против одной из самых популярных букмекерских платформ в США – DraftKings. Мужчина обвиняет компанию в умышленном развитии у него игровой зависимости, из-за чего он потерял работу и более 2 миллионов долларов США, включая сбережения на собственную свадьбу.

Об этом сообщает Forbes. Отмечается, что это стало новым эпизодом в общей тенденции в США, где клиенты букмекерских контор пытаются привлечь их к ответственности за причиненный физический и психологический вред.

Как букмекеры удерживают "випов"

32-летний Дейн Миллер утверждает, что открыл счет в DraftKings в октябре 2020 года. Объемы его ставок начали стремительно расти из-за регулярных push-уведомлений от приложения о ходе спортивных событий в режиме реального времени.

После увеличения лимитов Миллер получил статус VIP-клиента. Букмекер предоставлял ему различные бонусы для удержания на платформе, в частности бесплатные билеты в премиум-ложу на домашнем стадионе футбольного клуба "Чикаго Берс".

Последствия зависимости

Чтобы финансировать азартные игры, Миллер:

оформлял кредиты и новые кредитные карты ;

; брал ссуды под залог пенсионного накопительного счета ;

; тратил средства, отложенные на свадебный фонд.

В сентябре 2024 года работодатель уволил американца, признав его пристрастие к ставкам серьёзной проблемой. В октябре того же года мужчину госпитализировали в Northwest Community Hospital с суицидальными мыслями, где врачи диагностировали у него тяжелое расстройство, связанное с азартными играми.

Истец настаивает, что до сих пор испытывает значительный психологический и физический ущерб. В то же время в DraftKings воздерживаются от официальных комментариев по поводу судебного иска.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что профессиональный азартный игрок Мортаз Сахибзад проиграл иск против одного из самых известных казино мира – лондонского Hippodrome Casino. Судья отклонил его требования о компенсации в размере 100 тыс. фунтов стерлингов (около $134 тыс.) за "упущенный заработок", поскольку ему пожизненно запретили посещать заведение.

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