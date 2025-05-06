"Интер" поборется с "Барселоной": назван фаворит на выход в финал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов итальянский "Интер" примет на своем поле испанскую "Барселону". После первого поединка, который закончился со счетом 3:3, букмекеры видят фаворитом на выход в финал в основное время каталонцев – для них действует коэффициент 1.68, тогда как для миланцев – 2.23.

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"Барселона" считается фаворитом и в конкретном мачте, который пройдет 6 мая. Так:

на победу испанцев в основное время действует коэффициент 2.27;

на победу "Интера" – 2.95;

на ничью – 3.95.

В то же время, на общую победу (выход в финал) в дополнительное время выше шансы также у "Барселоны" – для нее действует коэффициент 11.00. Для "Интера" – 13.00.

Также больше шансов, по мнению букмекеров, у "Барселоны" на победу в серии пенальти. Для нее действует коэффициент 13.00. Для команды из Милана – 15.00.

Впрочем, букмекеры дают немного шансов на то, что до дополнительного времени или пенальти дело вообще дойдет. Так:

На то, что игра закончится в дополнительное время, действует коэффициент 1.10. На то, что будут овертаймы – 6.40.

На то, что игра закончится после серии пенальти, действует коэффициент 1.07. На то, что будут послематчевые 11-метровые – 7.50.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят французский ПСЖ. Для него действует коэффициент 2.20 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в английский "Арсенал" – на его победу дают коэффициент 4.50.

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