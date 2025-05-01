Определен главный фаворит Лиги Чемпионов 2024/25: у кого самые высокие шансы на победу

После первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят французский ПСЖ. Для него действует коэффициент 2.20 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в английский "Арсенал" – на его победу дают коэффициент 4.50.

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Вторым претендентом на победу букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 3.25.

Для итальянского "Интера" действует коэффициент 5.00. И он третий в списке претендентом на победу в турнире.

Самой же вероятной парой финалистов букмекеры видят ПСЖ – "Барселона". Для нее действует коэффициент 1.95. А кроме того:

ПСЖ – "Интер" – 2.50;

"Арсенал" – "Барселона" – 7.50;

"Арсенал" – "Интер" – 9.50.

На помним: первые матчи 1/2 финала состоялись 29-30 апреля. Они завершились со счетом:

"Арсенал" – ПСЖ – 0:1;

"Барселона" – "Интер" – 3:3.

Ответные матчи пройдут 6-7 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в первом матче 1/2 финала Лиги Европы между испанским "Атлетиком" и английским "Манчестер Юнайтед" букмекеры видят фаворитом испанскую команду. На ее победу действует коэффициент 2.08, тогда как для "МЮ" – 4.15.

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