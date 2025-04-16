"Интер" сразится с "Баварией": кого считают фаворитом на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" является фаворитом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против миланского "Интера". Впрочем, "миниальным": на победу немецкой команды действует коэффициент 2.60, тогда как для итальянцев – 2.62. Впрочем, после победы в первом матче со счетом 2:1 именно "Интер", по мнению букмекеров, является фаворитом на выход в 1/2 финала. Сама игра состоится 16 апреля на поле "Интера".

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Так, на то, что "Интер" пройдет дальше по итогам основного времени ответного матча, действует коэффициент 1.39. Коэффициент для "Баварии" – 3.00.

Выше шансы у "Интера" на общую победу и в случае овертаймов. Для этой команды действует коэффициент 13.00, тогда как для "Баварии" – 15.00.

Если же командам придется пробивать серию пенальти, то здесь,считают букмекеры, шансы у них равные. Для каждой команды действует коэффициент 12.00.

Впрочем, саму вероятность такой серии букмекеры оценивают невысоко. На то, что игра закончится таким образом, действует коэффициент 7.00. Тогда как на то, что послематчевых 11-метровых не будет – 1.09.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мадридский "Реал" является фаворитом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Впрочем, после победы в первом матче со счетом 3:0 именно "Арсенал", по мнению букмекеров, является фаворитом на выход в 1/2 финала – но только в основное время.

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