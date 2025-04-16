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"Интер" сразится с "Баварией": кого считают фаворитом на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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'Интер' сразится с 'Баварией'

Мюнхенская "Бавария" является фаворитом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против миланского "Интера". Впрочем, "миниальным": на победу немецкой команды действует коэффициент 2.60, тогда как для итальянцев – 2.62. Впрочем, после победы в первом матче со счетом 2:1 именно "Интер", по мнению букмекеров, является фаворитом на выход в 1/2 финала. Сама игра состоится 16 апреля на поле "Интера".

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Так, на то, что "Интер" пройдет дальше по итогам основного времени ответного матча, действует коэффициент 1.39. Коэффициент для "Баварии" – 3.00.

"Бавария" является фаворитом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Интера"
У кого больше шансов выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов

Выше шансы у "Интера" на общую победу и в случае овертаймов. Для этой команды действует коэффициент 13.00, тогда как для "Баварии" – 15.00.

Выше шансы у "Интера" на общую победу и в случае овертаймов

Если же командам придется пробивать серию пенальти, то здесь,считают букмекеры, шансы у них равные. Для каждой команды действует коэффициент 12.00.

Победить в серии пенальти у команд равные шансы

Впрочем, саму вероятность такой серии букмекеры оценивают невысоко. На то, что игра закончится таким образом, действует коэффициент 7.00. Тогда как на то, что послематчевых 11-метровых не будет – 1.09.

Вероятность серии пенальти букмекеры оценивают невысоко

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мадридский "Реал" является фаворитом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Впрочем, после победы в первом матче со счетом 3:0 именно "Арсенал", по мнению букмекеров, является фаворитом на выход в 1/2 финала – но только в основное время.

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