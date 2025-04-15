"Реал" сразится с "Арсеналом": назван фаворит на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" является фаворитом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". На победу испанской команды действует коэффициент 1.71, тогда как для англичан – 4.55. Впрочем, после победы в первом матче со счетом 3:0 именно "Арсенал", по мнению букмекеров, является фаворитом на выход в 1/2 финала – но только в основное время. Сама игра состоится 16 апреля на поле "Реала".
Так, на то, что "Арсенал" пройдет дальше по итогам основного времени ответного матча, действует коэффициент 1.13. Коэффициент для "Реала" – 5.70.
А вот если командам придется играть дополнительное время, то шансов, по мнению букмекеров, будет больше у "Реала". Для этой команды действует коэффициент 18.00, тогда как для "Арсенала" – 25.00.
Если же командам придется пробивать серию пенальти, то здесь,считают букмекеры, шансы также больше у "Реала". Для него установлен коэффициент 21.00, а для "Арсенала" – 23.00.
Впрочем, саму вероятность такой серии букмекеры оценивают не высоко. На то, что игра закончится таким образом, действует коэффициент 13.00. Тогда как на то, что послематчевых 11-метровых не будет – 1.01.
Напомним: первые матчи 1/4 финала были сыграны 8-9 апреля. Они завершились с результатами:
- "Арсенал" – "Реал" – 3:0;
- "Бавария" – "Интер" – 1:2;
- ПСЖ – "Астон Вилла" – 3:1;
- "Барселона" – "Боррусия" – 4:0.
Ответные матчи пройдут 15-16 апреля. По их итогам определятся участники 1/2 финала.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, после первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят "Барселону". Для нее действует коэффициент 3.00 – самый низкий среди всех оставшихся участников. При этом ее шансы увеличились – до старта этапа на победу этой команды действовал коэффициент 4.00.
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