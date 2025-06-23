Интуиция стоимостью $1 миллион: как ветеран из Аризоны выиграл джекпот в казино

Ветеран из Аризоны выиграл $1 033 590 в казино Gila River, сыграв в слот Wheel of Fortune. Он попал туда случайно — по совету жены, которая предложила поехать на день раньше.

Видео дня

Об этом пишет Arizona's Family. Иногда самые обычные решения становятся судьбоносными, так произошло с ветераном из американского штата Аризона, который выиграл более миллиона долларов благодаря предложению своей жены.

Эта история развернулась в казино Gila River Resorts & Casinos – Santan Mountain. Мужчина, который всю жизнь служил стране, не имел никакого намерения отправляться в казино в тот день. Однако его жена, очевидно, почувствовала что-то особенное. Она предложила поехать в игорное заведение на день раньше, чтобы "немного развеяться".

Сначала ветеран колебался, но в конце концов согласился. И это спонтанное согласие принесло ему $1 033 590 выигрыша. Он сел за слот-автомат Wheel of Fortune, сделал несколько спинов, и вдруг – на экране замерцало сообщение о джекпоте . Сначала он подумал, что произошла ошибка. Но когда подбежали работники казино с подтверждением, до него дошло, что это настоящий выигрыш.

"Если бы я не послушал жену, мы бы сейчас даже не были здесь, ее предчувствия просто поражают", – сказал он с улыбкой. Супруги планируют часть выигрыша пожертвовать на поддержку ветеранов, а остальное вложить в путешествия и помощь внукам.

В казино подтвердили, что выигрыш стал одним из крупнейших за последнее время, но именно человеческая составляющая истории тронула даже работников. Не каждый день джекпот приносит не только деньги, но и подтверждение, что иногда стоит просто довериться любимому человеку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пользователь криптовалютной букмекерской платформы Polymarket заработал более 58 тыс. долларов, когда поставил деньги на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит ключевую ставку. Нюанс заключается в том, что он рискнул потерять 2,5 млн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!