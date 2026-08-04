Иран, возможно, обошел санкции на сумму 4 млрд долларов: как использовались нелегальные казино

Власти Ирана сумели обойти международные финансовые санкции благодаря масштабной финансовой схеме, включавшей сеть нелегальных казино. Таким образом, Тегеран смог избежать финансовых ограничений на сумму 4 млрд долларов.

Об этом говорится в расследовании Reuters. Иранская схема позволяла структурам, подпадающим под санкции, в том числе Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), обходить западные ограничения и получать доступ к глобальным криптовалютным рынкам.

Как действовала схема

Центром операции выступала Shelbit – нелицензированная криптовалютная биржа в Дубае, основанная иранцем Сиавашем Кайванпуром. Она служила связующим звеном между Центральным банком Ирана, теневым игорным бизнесом и мировыми криптовалютными рынками. Вокруг неё вращались четыре других элемента:

Сеть из более чем 2000 нелегальных онлайн-казино

Несмотря на запрет азартных игр в Иране, эта сеть имела прямой доступ к внутренней платежной системе страны, которую контролирует Центральный банк.

Биткойн-майнинг под покровительством государства

Криптовалюта, добытая на иранских майнинговых фермах, выводилась напрямую через криптокошельки Shelbit.

Публичные лица

Сеть казино возглавляли два скандальных иранских блогера с высокопоставленными связями – Саша Собхани (из Мадрида) и Пуян Мохтари (из Гонконга).

Вывод средств на биржу Binance

По данным Reuters, с мая 2024 года биржа Shelbit обработала не менее $4 млрд, из которых сотни миллионов долларов были направлены на крупнейшую криптобиржу мира Binance (в частности, $540 млн – уже после того, как дубайские регуляторы наложили на Shelbit штраф).

Роль КВИР и оценка экспертов

Бывший исследователь Управления ООН по наркотикам и преступности Джонатан Войцик назвал это крупнейшей иранской сетью нелегальных азартных игр, когда-либо раскрытой.

Бывший разработчик санкционной политики в отношении Ирана в Министерстве финансов США Миад Малеки отметил, что КВИР усвоил главный урок: "Объявить что-то незаконным, а затем контролировать и запрет, и черный рынок".

Заработанные средства использовались для поддержки иранской экономики и финансирования вооруженных группировок-прокси.

Также OBOZ.UA сообщал, что Федеральный апелляционный суд США возобновил коллективный иск против крупнейших операторов казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Их обвинили в координации и искусственном завышении цен на номера в отелях, в которых расположены игорные заведения, с помощью специальной платформы управления доходами на базе искусственного интеллекта.

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