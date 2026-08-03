Скандал в мире азартных игр США: крупнейшие сети казино обвиняют в сговоре

Федеральный апелляционный суд США возобновил коллективный иск против крупнейших операторов казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Их обвинили в координации и искусственном завышении цен на номера в отелях, в которых расположены игорные заведения, с помощью специальной платформы управления доходами на базе искусственного интеллекта.

Если судья подтвердит эти обвинения, крупнейшие сети казино будут признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Reuters.

Суть обвинений

По данным следствия, конкурирующие отели предоставляли компании-разработчику Cendyn конфиденциальные данные о своих ценах и заполняемости номеров в режиме реального времени. На основе этих данных ИИ-алгоритмы платформы Rainmaker выдавали рекомендации по ценовому регулированию для всех участников рынка. Среди ответчиков по делу фигурируют такие гиганты игорного бизнеса, как:

Caesars Entertainment

MGM Resorts

Hard Rock

Разработчик программного обеспечения Cendyn

Судебный прецедент для алгоритмов ИИ

В октябре 2024 года окружной судья отклонила этот иск, счетя доказательства использования конфиденциальных данных недостаточными. Однако коллегия 3-го окружного апелляционного суда в Филадельфии отменила это решение и предоставила истцам право на сбор технических доказательств. Судьи подчеркнули, что современные технологии создают новые риски для антимонопольного права:

"Программное обеспечение искусственного интеллекта может способствовать сговору, позволяя конкурентам координировать цены и обмениваться информацией, даже не общаясь друг с другом", – говорится в их решении.

Адвокат истцов назвал это решение "применением правовых принципов и здравого смысла к современным технологиям, которые, как представляется, могут нанести ущерб потребителям".

Решение суда в Филадельфии создало важный юридический прецедент, ведь оно противоречит аналогичному постановлению 9-го окружного суда в Сан-Франциско от августа 2025 года, который отклонил схожие претензии к казино в штате Невада.

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